Αποδέχθηκε μεν το Yπουργείο Οικονομικών διαφοροποιήσεις στα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση και ειδικά για το ζήτημα του αφορολόγητου ποσού και των φορολογικών εκπτώσεων, ωστόσο αυτές θέλει να γίνουν με φειδώ, για να μην υπάρξει εκτροχιασμός των δημόσιων οικονομικών.

Το αρμόδιο υπουργείο προχώρησε σε κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων για να διαπιστώσει το δημοσιονομικό κόστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών θα προωθήσει στη Βουλή τα αναθεωρημένα νομοσχέδια, καθώς και τις αλλαγές που αποδέχεται στον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων.

Όπως πληροφορούμαστε, το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι το αφορολόγητο να αυξηθεί από τις €20.500, που προτείνεται στα νομοσχέδια, στις €21.000 με €21.500. Και αυτό γιατί η Κυβέρνηση επιθυμεί να έχει τη μικρότερη -κατά το δυνατό- απώλεια κρατικών εσόδων. Ως γνωστό, για κάθε €1,000 αύξηση του αφορολόγητου το κράτος χάνει €30 εκατ. Συνεπώς, εάν η αύξηση είναι €500, η απώλεια θα είναι €15 εκατ. και εάν είναι €1000 θα είναι €30 εκατ.

Ανεβαίνουν οι οροφές εισοδημάτων

Όσον αφορά την οροφή των εισοδημάτων για να δικαιούνται φορολογούμενοι επιπρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις για τέκνα, φοιτητές και τόκους εξυπηρετούμενων δανείων, εκτιμάται πως το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα των συζύγων/συμβίων θα κυμανθεί γύρω στις €90 χιλ. με €100 χιλ.

Μάλιστα, στην περίπτωση που η οροφή φτάσει τις €100 χιλ., θα υπάρξει και αύξηση για τις πολύτεκνες οικογένειες, με το ετήσιο εισόδημα τους να υπολογίζεται μεταξύ €110 χιλ. με €120 χιλ. Στο νομοσχέδιο, τα μονήρη άτομα θα πρέπει να έχουν εισοδήματα €40 χιλ. για να είναι δικαιούχα των εκπτώσεων, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο αύξησης του συνολικού ποσού.

Σε σχέση με τις φορολογικές εκπτώσεις, γίνονται σκέψεις για αύξηση του ποσού από €1000 για τα τέκνα και τους φοιτητές που προβλέπουν τα νομοσχέδια, στα €1500, νοούμενου πως ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας ξεπερνά τα τρία.

Ίσως υπάρξει και διαφοροποίηση του ύψους των απαλλαγών για τους τόκους εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων και για πράσινες επενδύσεις στις πρώτες κατοικίες. Βάσει των νομοσχέδιων για τους τόκους εξυπηρετούμενου δανείου για αγορά κύριας κατοικίας ή ποσό που να καλύπτει ενοικίαση κύριας κατοικίας, έκπτωση €1.500 και για την ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας ή για αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος, έκπτωση €1.000.

Κεραυνός: Μην ξηλώσετε τη μεταρρύθμιση

Μέχρι αργά το χθες το απόγευμα, το υπουργείο έκανε ασκήσεις επί χάρτου και η τελική απόφαση για το ζήτημα των φορολογικών απαλλαγών θα κλειδώσει σήμερα. Πάντως, χθες, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ξεκαθάρισε πως είναι ανοιχτός σε αλλαγές, αλλά αυτές δεν πρέπει να ξηλώνουν τους βασικούς άξονες της φορολογικής μεταρρύθμισης, σε σχέση με τη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους αλλά και για την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι πρόταση κοινωνικής πολιτικής, καθώς αυτό γίνεται μέσω του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Όπως εξήγησε, στις αλλαγές που εξετάζονται είναι το ζήτημα του αφορολόγητου, των φορολογικών εκπτώσεων καθώς και ενίσχυση των φορολογούμενων που βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο εισόδημα. Υπέδειξε πως η ουδετερότητα της φορολογικής μεταρρύθμισης έχει σχέση με την ανθεκτικότητα της οικονομίας, σημειώνοντας πως δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνδυνοι για την οικονομία σήμερα που πιθανόν να έχουν επιπτώσεις μελλοντικά.

Αυστηρό μήνυμα

Εκείνο που ξεκαθάρισε χθες ο υπουργός Οικονομικών είναι να μην αγγίξουν τα κόμματα τον συντελεστή του εταιρικού φόρου, οποίος βάσει της κυβερνητικής πρότασης αυξάνεται από 12,5% στο 15%, καθώς καθορίζει, είπε, την ισορροπία της φορολογικής μεταρρύθμισης. Εξήγησε ότι, εάν διαφοροποιηθεί ο συντελεστής του εταιρικού φόρου από αυτόν που προτείνει η Κυβέρνηση, θα πρέπει να διαφοροποιηθούν άλλα σημεία της μεταρρύθμισης.

Σημείωσε πως το υπουργείο στάθμισε όλους τους παράγοντες που προτείνονται στη μελέτη από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, επισημαίνοντας πως θα μειωθεί η έκτακτη εισφορά για την άμυνα από 17% σε 5%. Ο κ. Κεραυνός έφερε ως παράδειγμα τις υπεράκτιες εταιρείες(offshore)οι οποίες μέχρι το 2002 φορολογούνταν με 4.25%. Όπως είπε, όταν η φορολογία θα αυξανόταν στο 10% υπήρχαν φόβοι για αποχώρηση των εταιρειών, κάτι που δεν έγινε.

Βλέπουμε για φόρο ακινήτων

Όσον αφορά την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για επιβολή φόρου στα ακίνητα, για περιουσίες άνω των €3 εκατ., κάτι που πρότεινε και το Κέντρο Οικονομικών Μελετών και δεν υιοθέτησε η Κυβέρνηση, ο υπουργός είπε ότι αυτό θα εξεταστεί μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με τον υπουργό, θα μελετηθεί συνολικά το θέμα για το πώς μπορεί να επιβληθεί από τις Τοπικές Αρχές ο φόρος αυτός. Είπε, επίσης, πως αργότερα θα εξεταστεί και η πρόταση για κλιμακωτό τέλος σε εταιρείες.

Τα Ταμεία Προνοίας

Αναφορικά με την φορολόγηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ταμείων Προνοίας, ο υπουργός σημείωσε πως η γνωμάτευση της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων θεωρεί πως η μη φορολόγησή τους αποτελεί κρατική ενίσχυση. «Θα μας ζητά εξηγήσεις η ΕΕ», συμπλήρωσε.