Μετά την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης θα εξετάσει η Κυβέρνηση το ενδεχόμενο επιβολής φόρου ακίνητης περιουσίας αξίας άνω των €3 εκατ., δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Ο υπουργός απάντησε το πρωί της Δευτέρας, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, σε ερωτήσεις του ΑΚΕΛ σε σχέση με την πρόταση νόμου που κατάθεσε το κόμμα για την επιβολή φόρου ακινήτων ένα τοις χιλίοις επί της ακίνητης περιουσίας με συνολική αξία άνω των €3 εκατ., κάτι που πρότεινε και το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και δεν υιοθέτησε η Κυβέρνηση. Ο κ. Κεραυνός είπε πως το θέμα θα εξεταστεί μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Όπως εξήγησε, είναι μια φορολογία που καταργήθηκε πριν μερικά χρόνια. Σύμφωνα με τον υπουργό, θα εξεταστεί και θα μελετηθεί συνολικά το θέμα για το πώς μπορεί να επιβληθεί από τις Τοπικές Αρχές. Σε σχέση με την πρόταση του ΑΚΕΛ για την επιβολή κλιμακωτού τέλους εταιρειών, κάτι που επίσης πρότεινε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών κατά την ετοιμασία προτάσεων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, είπε πως κρίθηκε από την Κυβέρνηση σωστό να μην επιβληθεί τώρα, την στιγμή που γίνονται τόσες φορολογικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις.

Η μη φορολόγηση Ταμείων Προνοίας

Αναφορικά με τη φορολόγηση των επενδυτικών δραστηριότητων των Ταμείων Προνοίας, ο Μάκης Κεραυνός σημείωσε πως η γνωμάτευση της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων θεωρεί πως η μη φορολόγηση αποτελεί κρατική ενίσχυση.

«Θα μας ζητά εξηγήσεις η ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει θέμα επηρεασμού του ανταγωνισμού και κρατικής ενίσχυσης, αλλά υπάρχουν μπροστά μας αυτά τα ζητήματα» συμπλήρωσε. Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο η Κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει το φόρο για τα κρυπτοστοιχεία στο 15%, από 8% που προτείνει, είπε πως δεν είναι θέμα φορολόγησης αλλά να εντοπιστούν αυτά τα στοιχεία. Το να πάεις στο 15% είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν» τόνισε. Είπε, επίσης, πως η ΕΕ ετοιμάζει κανονισμό, τον οποίο θα κληθεί να εφαρμόσει και η Κύπρος.