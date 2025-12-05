Μπορεί να βρίσκεται στην τελική ευθεία η συζήτηση της φορο-μεταρρύθμισης στη Βουλή, αλλά το ΑΚΕΛ προτείνει τη δική του φορολογική μεταρρύθμιση. Μέσω έξι προτάσεων νόμου που κατέθεσε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, και τις οποίες υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου, από τη μία εισηγείται έμμεσο φόρο πολυτελείας και από την άλλη φοροελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα, επιδιώκει τη φορολόγηση των επαύλεων εκατομμυρίων και την επαναφορά του τέλους εταιρειών, το οποίο θα επιβάλλεται κλιμακωτά (εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις), μείωση στο 5% του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, στις δαπάνες ανακαινίσεων και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και μηδενική φορολογία σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Όπως μας ανέφεραν, οι προτάσεις του κόμματος της αριστεράς θα συμπληρώνουν τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Μάλιστα, κάποιες από τις προτάσεις, όπως η επαναφορά του φόρου ακινήτων και του τέλους εταιρειών, περιλαμβάνονταν στις προτάσεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο είχε προχωρήσει στη σχετική μελέτη για λογαριασμό του κράτους σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Τι πρότεινε το ΚΟΕ



Το ΚΟΕ είχε προτείνει τις συγκεκριμένες φορολογίες για να καλύψει την απώλεια εσόδων που θα είχε το κράτος από την παραχώρηση φορολογικών εκπτώσεων στα φυσικά πρόσωπα, οι οποίες ανέρχονται σε €151 εκατ. Σημειώνεται πως, μέσω της επιβολής φόρου ακινήτων και του τέλους εταιρειών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το κράτος θα εισέπραττε ποσό €104 εκατ., ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να μην τις εφαρμόσει.

Όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στη Βουλή, η συγκεκριμένη εισήγηση απορρίφθηκε από την κυβέρνηση, καθότι από μόνη της αποτελεί μια ευρεία μεταρρύθμιση η οποία πιθανόν να διεξαχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Υπενθυμίζεται πως το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας καταργήθηκε το 2017. Σύμφωνα με τον Υπουργό, για την επαναφορά του θα πρέπει να διεξαχθεί ευρεία μελέτη για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, αφού τα ακίνητα ήδη υπάγονται σε φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας από τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά οι προτάσεις νόμου



Με τις προτάσεις νόμου, το ΑΚΕΛ προτείνει τα εξής:

∙ Επιβολή ετήσιου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας: Ένα τοις χιλίοις επί της ακίνητης περιουσίας συνολικής αξίας άνω των €3 εκατ. Όπως επισημαίνει το ΑΚΕΛ, η ρύθμιση αποτελεί ουσιαστικά βήμα προς ένα σύγχρονο, δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο φορολογικό σύστημα. Παράλληλα, η επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας άνω των €3 εκατ. συμβάλλει στην ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών και επιτρέπει στο κράτος να στηρίξει αποτελεσματικά τις ευάλωτες ομάδες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

∙ Εφαρμογή κλιμακωτού συστήματος επιβολής τέλους εταιρειών: Προτείνεται η επιβολή τέλους εταιρειών €350 για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από €1 εκατ. μέχρι €2 εκατ. Για περιουσιακά στοιχεία από €2 εκατ. μέχρι €5 εκατ., το τέλος αυξάνεται σε €750 και για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από €5 εκατ. μέχρι €20 εκατ., το ετήσιο τέλος θα είναι €1.000. Για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία πέραν των €20 εκατ., το ετήσιο τέλος αυξάνεται σε €1.250. Από το τέλος εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με την πρόταση νόμου διασφαλίζονται τα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα.

∙ Μείωση στο 5% ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα: Στόχος, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, είναι η άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από το ενεργειακό κόστος. Η πρόταση θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, στη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε βασική ενέργεια και στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

∙ Μείωση στο 5% ΦΠΑ για ανακαινίσεις και επεκτάσεις κατοικιών: Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η πρόταση είναι αναγκαία για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

∙ Μείωση στο 5% ΦΠΑ στις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών: Η ενεργειακή αναβάθμιση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρισμού.

∙ Μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης: Η πρόταση θα συμβάλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης των νοικοκυριών.