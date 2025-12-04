Φορολογικές αλλαγές επιδιώκει το ΑΚΕΛ με έξι προτάσεις νόμου που κατάθεσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και τις οποίες υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου.

Συγκεκριμένα, προτείνει την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο 5%. Με δεύτερη πρόταση γίνεται εισήγηση για μηδενικό ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, προτείνεται τροποποίηση του ΦΠΑ για εφαρμογή του 5% κατά την ανακαίνιση και την επισκευή ιδιωτικών κατοικιών και για την επέκταση των κατοικιών.

Σε μειωμένο ΦΠΑ 5% ζητά το ΑΚΕΛ να υπόκεινται και οι δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών ώστε να καταστούν οικονομικά προσιτές σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών. Με άλλη πρόταση νόμου, προτείνεται η επιβολή ετήσιου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ένα τοις χιλίοις επί ακίνητης περιουσίας αξίας πέραν €3 εκατ.

Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή κλιμακωτού συστήματος επιβολής τέλους εταιρειών. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επιβολή τέλους εταιρειών €350 για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία €1 εκατ. μέχρι €2 εκατ. Επίσης, για περιουσιακά στοιχεία από €2 εκατ. μέχρι €5 εκατ. το τέλος εταιρειών προτείνεται να αυξηθεί στα €750 και για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από €5 εκατ. μέχρι €20 εκατ. το ετήσιος τέλος να είναι €1000. Τέλος, για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία πέραν των €20 εκατ. το ετήσιο τέλος αυξάνεται στα €1250.

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις, οι προτάσεις εντάσσονται σε μια δέσμη νομοθετικών παρεμβάσεων, που επιδιώκουν να ενισχύσουν το κοινωνικό αποτύπωμα της φορολογικής πολιτικής και να μειώσουν το βάρος το οποίο επωμίζονται τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και το κόστος διαβιώσης. Όπως υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, με την στοχεύμενη αναθεώρηση των συντελεστών, επιδιώκεται να αποκαταστήσει ανισορροπίες και λειτουργικές αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος, αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώσεις που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ τονίζει πως στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου πιο συνεκτικού, κοινωνικά ευαίσθητου και λειτουργικά αποτελεσματικού, που να ενισχύει την οικονομική σταθερότητα των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.