Την ετοιμότητά του να εξετάσει τις κομματικές προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. Όπως είπε, θα ακούσει με θετική προσέγγιση τις τεκμηριωμένες θέσεις.

Μεταξύ των προτάσεων που θα συζητήσει ο υπουργός είναι η αύξηση του αφορολογήτου , τον φορολογικών εκπτώσεων καθώς και ενίσχυση των φορολογούμενων που βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο εισόδημα

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η φορολογική μεταρρύθμιση περιλαμβάνει κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες –όπως σημείωσε– δεν μπορούν να ξηλωθούν, γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. «Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι πρόταση κοινωνικής πολιτικής· δεν μπορούμε να συζητούμε για αύξηση επιδομάτων – αλλιώς θα λέγαμε για αύξηση επιδομάτων» συμπλήρωσε.

Ο κ. Κεραυνός είπε πως παρακολουθεί τις συζητήσεις και ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, τα οποία – όπως εξήγησε εάν συζητηθούν, θα εξευρεθούν λύσεις. Τα κόμματα παραθέτουν στον υπουργό τις αλλαγές που ζητούν, οι οποίες επικεντρώνονται στην αναθεώρηση των φορολογικών εκπτώσεων, των φορολογικών συντελεστών και των σχετικών διαδικασιών.