Συμμαχία κομμάτων στη Βουλή για να αυξήσουν το αφορολόγητο και τις οροφές των εισοδημάτων, να διαφοροποιήσουν τις φορολογικές κλίμακες, να αυξήσουν τις φορολογικές εκπτώσεις και να καταργηθεί το τέλος χαρτοσήμων. Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την παρουσία του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού στην κρίσιμη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τη Δευτέρα, κατά την οποία αναμένεται να «κλειδώσουν» οι όποιες αλλαγές, τα κόμματα, για πρώτη φορά, άνοιξαν ξεκάθαρα τα χαρτιά τους. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η περαιτέρω ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων.

Τα κόμματα θεωρούν πως η καλή πορεία της οικονομίας και τα δημόσια οικονομικά επιτρέπουν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή. Ο υπουργός Οικονομικών εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί κάποιες από τις κομματικές προτάσεις. Ήδη έκανε το πρώτο βήμα και αποδέχθηκε την αύξηση της οροφής του ετήσιου εισοδήματος από τις €80 χιλ. στις €90 χιλ., ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων φορολογικών εκπτώσεων.

Εκείνο που απασχολεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι να μην ανοίξουν πολύ τα κόμματα την «ψαλίδα» του αφορολόγητου, καθώς κάθε €1.000 αύξηση του αφορολόγητου, από τις €20.500 που προτείνεται, συνεπάγεται απώλεια €30 εκατ. στα δημόσια έσοδα. Οι τεχνοκράτες του υπουργείου άρχισαν να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου και να ετοιμάζουν διάφορα σενάρια για τον οικονομικό αντίκτυπο που θα έχουν οι κομματικές προτάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η πλειοψηφία των κομμάτων προσανατολίζεται στην αύξηση του αφορολόγητου μεταξύ €21.500 και €22.000. Παράλληλα, επεξεργάζονται κοινή φόρμουλα για τα υπόλοιπα, η οποία θα αγγίζει όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι με την κυβερνητική πρόταση το δημοσιονομικό κόστος από τις φορολογικές απαλλαγές θα ανέρχεται στα €151 εκατ. τον χρόνο. Λόγω των αλλαγών και των στενών χρονικών περιθωρίων, υπάρχει ενδεχόμενο τα νομοσχέδια να τεθούν στην Ολομέλεια στις 22 Δεκεμβρίου.

Οι συναγερμικές τροπολογίες

Ο ΔΗΣΥ θα καταθέσει τροπολογίες που κινούνται σε έξι κατευθύνσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

•Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος.

•Διαφοροποίηση των κλιμάκων προς όφελος όσων εμπίπτουν στο 20% και στο 25%.

•Αύξηση της έκπτωσης για τέκνα και φοιτητές.

•Αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

•Κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου.

•Μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, το κόμμα θα καταψηφίσει τροπολογίες που εκφεύγουν του δημοσιονομικού περιθωρίου, ενώ δεν θα ψηφίσει καμία νέα φορολογία. Ζητά επίσης αύξηση του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, καθώς και στήριξη των συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρίες και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με έμφαση στα χαμηλά εισοδήματα.

ΑΚΕΛ: Θέλει να εγκριθούν και οι προτάσεις του

Το ΑΚΕΛ, πέραν των τροπολογιών, θα απαιτήσει να εγκριθούν και οι προτάσεις νόμου που κατέθεσε την Πέμπτη, με τις οποίες θα επιβάλλεται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, κλιμακωτό τέλος εταιρειών, καθώς και 5% ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό και στις ανακαινίσεις, ενώ προτείνεται μηδενική φορολογία στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, δήλωσε πως η κυβερνητική πρόταση δεν είναι δίκαιη. Όπως είπε, οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ περιλαμβάνουν αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.500, αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές προς όφελος των χαμηλών εισοδημάτων, τιμαριθμοποίηση των κλιμάκων ανά τριετία και ρυθμίσεις για την προστασία των ταμείων προνοίας, με απαλλαγή τους από τη φορολογία εισοδήματος.

ΔΗΚΟ: Υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε πως, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση του κόμματος, υπάρχει σαφές και ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο για ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Όπως είπε, το αφορολόγητο εισόδημα των €20.500 μπορεί να αυξηθεί, ενώ μπορεί να αυξηθεί και το ποσό των φορολογικών απαλλαγών για τέκνα και φοιτητές, που είναι €1.000, καθώς και για τους τόκους στεγαστικών δανείων ή πληρωμή ενοικίων που είναι €1.500.

Οι τροπολογίες των υπόλοιπων κομμάτων

Το ΕΛΑΜ ετοιμάζει τροπολογίες με τις οποίες οι εκπτώσεις για τέκνα και φοιτητές θα είναι κλιμακωτές· δηλαδή, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών θα αυξάνεται το ποσό της φορολογικής έκπτωσης.

Η ΕΔΕΚ επεξεργάζεται σειρά τροπολογιών σε σχέση με το αφορολόγητο και τις εκπτώσεις. Ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης δήλωσε ότι περιλαμβάνονται η αύξηση του αφορολόγητου στις €21.500, η παροχή πίστωσης σε όσους βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο για αντιμετώπιση της ακρίβειας, η τιμαριθμοποίηση των κλιμάκων για ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η αύξηση των εκπτώσεων για τέκνα και φοιτητές, η ενίσχυση της έκπτωσης για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας και η παροχή έκπτωσης για μονογονεϊκές οικογένειες μέσω του επιδόματος διατροφής.

Τέλος, οι τροπολογίες των Οικολόγων σχετίζονται με την αύξηση των ποσών φορολογικών εκπτώσεων για τόκους στεγαστικών δανείων, τέκνα και φοιτητές, καθώς και με την αναθεώρηση των φορολογικών συντελεστών με την προσθήκη νέων κλιμάκων.