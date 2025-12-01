Περαιτέρω αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος από τις €21.500 που προτείνεται στη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, ζητούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ορισμένα κόμματα. Μάλιστα, οι συντεχνίες ετοιμάζουν κοινή πρόταση, την οποία θα θέσουν ενώπιον των κομμάτων και της κυβέρνησης.

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ζήτησε αλλαγή των συντελεστών, επισημαίνοντας πως, όπως προτείνονται από τη μεταρρύθμιση, είναι ετεροβαρείς για τους εργαζόμενους. Σημείωσε πως δημόσιοι υπάλληλοι με οικογενειακό εισόδημα €80 χιλ. δεν θα ευνοηθούν. Όπως είπε, με το αφορολόγητο στις €21.500, θα επωφεληθούν οι κρατικοί υπάλληλοι μέχρι την κλίμακα Α7, επισημαίνοντας πως θα μείνουν εκτός αστυνομικοί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί.

Εκ μέρους της ΠΕΟ αναφέρθηκε πως θα πρέπει να αυξηθεί το αφορολόγητο και να αναθεωρηθούν οι φορολογικές κλίμακες. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς ανέφερε πως θα πρέπει να υπάρξει πολιτική συζήτηση με τον υπουργό Οικονομικών για τις φορολογικές κλίμακες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς σημείωσε πως οι προτάσεις της κυβέρνησης είναι άδικες, επισημαίνοντας πως αυτός που αμείβεται με €90 χιλ. επωφελείται €1.500, σε αντίθεση με όσους αμείβονται με κάτω των €25 χιλ., οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα όφελος. Ανέφερε πως το ΑΚΕΛ θα προχωρήσει σε προτάσεις για αναθεώρηση του αφορολογήτου και των φορολογικών κλιμάκων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε πως οι αλλαγές θα συζητηθούν με τον αρμόδιο υπουργό, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις για διόρθωση κάποιων στρεβλώσεων.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου έκανε λόγο για στρεβλώσεις στις φορολογικές εκπτώσεις για τα παιδιά, επισημαίνοντας πως, στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται κάτω από το αφορολόγητο, την φοροελάφρυνση πρέπει να λαμβάνει ο άλλος σύζυγος.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος διερωτήθηκε εάν το κράτος προτίθεται να δώσει επιπλέον φορολογικά κίνητρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε πως το κόμμα θα προχωρήσει σε εισηγήσεις για αλλαγές στο αφορολόγητο και τις φορολογικές κλίμακες. Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης σημείωσε πως δεν ικανοποιεί το ύψος της φορολογικής έκπτωσης των €1.500 που θα παραχωρείται για στεγαστικά δάνεια.

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης δήλωσε πως για κάθε €1.000 αύξηση στο αφορολόγητο, το κράτος θα χάνει έσοδα €300 εκατ. Είπε επίσης πως, σε περίπτωση που υπάρξει απώλεια εσόδων, το όφελος πρέπει να είναι στοχευμένο.

Αντιδράσεις για την αύξηση του εταιρικού φόρου

Την ίδια ώρα, δικηγόροι, λογιστές και ο CIBA εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την αύξηση του εταιρικού φόρου από 12,5% στο 15%. Εκ μέρους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τονίστηκε πως δεν πρέπει να εφαρμοστεί η αύξηση, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου. Αναφέρθηκε επίσης πως δεν ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Από πλευράς του ΣΕΛΚ, τέθηκε το ερώτημα γιατί η αύξηση να μην εφαρμοστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Εκπρόσωπος του συνδέσμου μίλησε για τις επιπτώσεις στην οικονομία, επισημαίνοντας πως, στην περίπτωση που επιβληθεί η αύξηση, θα πρέπει να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ σε είδη πολυτελείας.

Από πλευράς του CIBA αναφέρθηκε πως η αύξηση του εταιρικού φόρου θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομία, επισημαίνοντας πως θα υπάρξουν επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας. Προειδοποιήθηκε ότι ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να αποχωρήσουν από την Κύπρο. Τέθηκε επίσης η εισήγηση για επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας άνω των €3 εκατ., όπως προτείνει το ΚΟΕ, καθώς και για αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας.

Διαφωνίες για τα ταμεία προνοίας

Έντονη αντίθεση εξέφρασαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα των ταμείων προνοίας και συντάξεων. Εκ μέρους πέντε μεγάλων ταμείων προνοίας, ο Νίκος Γρηγορίου σημείωσε πως λόγω της φορολόγησης θα υπάρξει μείωση της απόδοσης των ταμείων, με αποτέλεσμα τα μέλη τους να λαμβάνουν λιγότερο εφάπαξ και χαμηλότερες συντάξεις.

Ο Έφορος Φορολογίας τόνισε πως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των ταμείων θα φορολογούνται με 15%. «Προκαλώ την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ να έρθουν να μας πουν αν είναι λογικό να μην φορολογούνται τα ταμεία όταν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί ένα ταμείο προνοίας να ανοίξει σουπερμάρκετ και να μην φορολογείται;» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ζήτησε επίσης τις απόψεις των εργοδοτικών οργανώσεων, του Εφόρου Ταμείων Προνοίας και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.