Νέα φόρμουλα για τις φορολογικές κλίμακες και την περαιτέρω αύξηση του αφορολογήτου προανήγγειλαν τα κόμματα, τα οποία χθες συνέχισαν την κατ’ άρθρον συζήτηση του πακέτου των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Μεταξύ των αλλαγών που επεξεργάζονται είναι η αναθεώρηση των οροφών των φορολογικών κλιμάκων, η αύξηση του αφορολογήτου πέραν των €20.500 που προτείνει η κυβέρνηση, καθώς και η κλιμακωτή παραχώρηση των φορολογικών εκπτώσεων στα τέκνα και στους φοιτητές.

Βάσει της κυβερνητικής πρότασης, για εισοδήματα πέραν των €20.500 μέχρι €30.000, αυτά θα φορολογούνται με 20%. Για ετήσιες απολαβές από €30.001 μέχρι €40.000, ο συντελεστής θα είναι 25%. Για εισοδήματα από €40.001 μέχρι €80.000, ο συντελεστής θα είναι 30%, ενώ οι απολαβές πέραν των €80.000 θα επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 35%.

Παράλληλα, το αφορολόγητο αυξάνεται από €19.500 στα €20.500, ενώ οι φορολογικές εκπτώσεις για τέκνα και φοιτητές θα είναι €1.000 και για τόκους στεγαστικών δανείων ή για πράσινες επενδύσεις σε κατοικίες θα είναι €1.500.

Κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, τα κόμματα άρχισαν να «ανοίγουν τα χαρτιά τους».

Μάλιστα, τις προτάσεις τους θα θέσουν την Παρασκευή στον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ο οποίος θα συμμετάσχει στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών. Ήδη, η κυβέρνηση έχει συναινέσει στην αύξηση της οροφής στα εισοδήματα στις €90.000 και στις €100.000 για πολύτεκνες οικογένειες, για να λαμβάνουν επιπλέον φορολογικές εκπτώσεις.

Κομματικές προτάσεις

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, ανέφερε πως θα πρέπει να υπάρξει πολιτική συζήτηση με τον υπουργό Οικονομικών για τις φορολογικές κλίμακες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, σημείωσε πως οι προτάσεις της κυβέρνησης είναι άδικες, επισημαίνοντας πως αυτός που αμείβεται με €90.000 επωφελείται €1.500, σε αντίθεση με όσους αμείβονται με κάτω των €25.000, οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα όφελος. Ανέφερε πως το ΑΚΕΛ θα προχωρήσει σε προτάσεις για αναθεώρηση του αφορολογήτου και των φορολογικών κλιμάκων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε πως οι αλλαγές θα συζητηθούν με τον αρμόδιο υπουργό, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις για διόρθωση κάποιων στρεβλώσεων.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, δήλωσε πως στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται κάτω από το αφορολόγητο, τη φοροελάφρυνση πρέπει να λαμβάνει ο άλλος σύζυγος.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, διερωτήθηκε εάν το κράτος προτίθεται να δώσει επιπλέον φορολογικά κίνητρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε πως το κόμμα θα προχωρήσει σε εισηγήσεις για αλλαγές στο αφορολόγητο και τις φορολογικές κλίμακες. Ο βουλευτής των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, σημείωσε πως δεν ικανοποιεί το ύψος της φορολογικής έκπτωσης των €1.500 που θα παραχωρείται για στεγαστικά δάνεια.

Ετεροβαρής για εργαζόμενους

Κοινή πρόταση για την περαιτέρω αύξηση του αφορολόγητου και την αναθεώρηση των φορολογικών κλιμάκων ετοιμάζουν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ απαίτησε την αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων στις €24.000, στις €34.000 και στις €44.000. Επίσης, ζήτησαν να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, η μεταρρύθμιση είναι ετεροβαρής για τα φυσικά πρόσωπα σε σχέση με τις εταιρείες, επισημαίνοντας πως εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει εισόδημα €28.000, θα έχει φορολογικό όφελος μόνο €200, ενώ αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο συστήσει εταιρεία με ίδιο φορολογικό εισόδημα, θα έχει φορολογικό όφελος €2.275.

Σημείωσε πως δημόσιοι υπάλληλοι με οικογενειακό εισόδημα €80.000 δεν θα ευνοηθούν. Όπως είπε, με το αφορολόγητο στις €21.500, θα επωφεληθούν οι κρατικοί υπάλληλοι μέχρι την κλίμακα Α7, επισημαίνοντας πως θα μείνουν εκτός αστυνομικοί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί.

Εκ μέρους της ΠΕΟ, αναφέρθηκε πως θα πρέπει να αυξηθεί το αφορολόγητο και να αναθεωρηθούν οι φορολογικές κλίμακες.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας κάλεσε τα κόμματα, σε περίπτωση που αυξήσουν το αφορολόγητο, να μην είναι αστόχευτο, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια κρατικών εσόδων.

Επανέλαβε πως για κάθε €1.000 αύξηση του αφορολογήτου, το κράτος θα χάνει €30 εκατ. Μάλιστα, είπε πως, παρά να αυξηθεί το αφορολόγητο από το οποίο θα επωφεληθούν οι υψηλόμισθοι, θα ήταν καλύτερο να αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής στο 20%.

Στο μεταξύ, οι συντεχνίες διαφωνούν και με τη φορολόγηση κατά 15% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ταμείων προνοίας, με τον Έφορο Φορολογίας να ζητά τις απόψεις των εργοδοτικών οργανώσεων, του Εφόρου Ταμείων Προνοίας και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

«Όχι» στην αύξηση του εταιρικού φόρου

Ούτε καν το συζητούν δικηγόροι και λογιστές για την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15%. Εκ μέρους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τονίστηκε πως δεν πρέπει να εφαρμοστεί η αύξηση, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου. Αναφέρθηκε επίσης πως δεν ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Ο ΣΕΛΚ ζητά να εφαρμοστεί αργότερα η αύξηση του εταιρικού φόρου, τονίζοντας την ανάγκη να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ σε είδη πολυτελείας. Από πλευράς του CIBA, αναφέρθηκε πως η αύξηση του εταιρικού φόρου θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομία, επισημαίνοντας πως θα υπάρξουν επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας.