Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Επικοινωνιών το Στατιστικό Δελτίο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2014-2025, το οποίο αποτυπώνει τις βασικές εξελίξεις στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το δελτίο περιλαμβάνει στοιχεία για την καθολική υπηρεσία, τις διεθνείς ταχυμεταφορές και τις τοπικές ταχυμεταφορές, καταγράφοντας σημαντικές μεταβολές στη ζήτηση και στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μειώθηκε από €22,3 εκατ. το 2015 σε €18,1 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας συνολική πτώση 23%. Η μείωση αυτή συνδέεται με τη συνεχή στροφή προς τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την αυξανόμενη χρήση υπηρεσιών ταχείας διακίνησης αγαθών, που έχουν περιορίσει τη ζήτηση για παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η άνοδος στις διεθνείς ταχυμεταφορές, όπου τα εισερχόμενα αντικείμενα ανά κάτοικο αυξήθηκαν από 2,62 το 2023 σε 4,31 το 2024. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αυξημένη προτίμηση των καταναλωτών σε γρήγορες και αξιόπιστες παραδόσεις.

Στα μικροδέματα – που περιλαμβάνουν αγαθά έως 2 κιλά και διακινούνται μέσω της επιστολικής ροής – καταγράφηκε μείωση στον όγκο των εισερχόμενων αντικειμένων, τα οποία αποτελούν περίπου το 90% του συνολικού όγκου. Ο αριθμός τους υποχώρησε από 2,2 εκατ. το 2023 σε 1,9 εκατ. το 2024.