Το «έλα να δεις» έγινε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Αφορμή αποτέλεσε η χθεσινή συνάντηση ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, κατά την οποία υπήρξε συμφωνία για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, βουλευτές του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ και των Οικολόγων εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, κάνοντας λόγο για αντιθεσμική συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει πως ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ οργανώνουν παρασυναγωγές, προκειμένου να αποτρέψουν τη φορολόγηση του πλούτου. Το ΕΛΑΜ, από την πλευρά του, τονίζει ότι «η Βουλή δεν είναι καφενείο», επισημαίνοντας ότι δεν έμεινε πίσω στον θεσμικό διάλογο εντός Κοινοβουλίου. Οι Οικολόγοι κάνουν λόγο για παρασκήνιο, τονίζοντας ότι πολλές από τις τροπολογίες αποτελούν δικές τους εισηγήσεις.

Αναλυτικά, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού υποστήριξε πως κάποιοι «κάνουν πλάτες εις βάρος των πολλών», χαρακτηρίζοντας ως παρασυναγωγή τη χθεσινή συνάντηση. Όπως είπε, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ επιδιώκουν την αποτροπή της φορολόγησης του πλούτου. Σημείωσε ότι το κόμμα θα επιμείνει στην έγκριση των προτάσεών του για φορολόγηση ακίνητης περιουσίας άνω των €3 εκατ., κλιμακωτή επιβολή τέλους εταιρειών, αντιμετώπιση καταχρηστικών ρητρών των τραπεζών, μείωση στο 5% του ΦΠΑ στο ρεύμα και μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Πρόσθεσε ότι θα καταθέσουν τροπολογίες για αύξηση του αφορολόγητου στις €22.500, για ενίσχυση των φορολογικών εκπτώσεων και για μη φορολόγηση των ταμείων προνοίας.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου δήλωσε ότι το κόμμα από την πρώτη στιγμή είχε τονίσει την ανάγκη για αύξηση του αφορολόγητου, των εισοδηματικών κριτηρίων και των φορολογικών εκπτώσεων. Ανέφερε ότι πέραν της κοινής τροπολογίας για τις περαιτέρω φορολογικές εκπτώσεις, θα καταθέσουν και άλλες. Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η στάση που θα τηρήσει το ΕΛΑΜ θα καθοριστεί από τις τροπολογίες τους που θα γίνουν αποδεκτές.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη χθεσινή συνάντηση, επισημαίνοντας ότι τα αναθεωρημένα νομοσχέδια δεν συνάδουν με τη συμφωνία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι θα καταθέσουν επιπρόσθετες τροπολογίες για απαλλαγές στα κεφαλαιουχικά κέρδη.

Η ΕΔΕΚ συμμετείχε χθες στη συνάντηση μέσω βιντεοκλήσης και σε ανακοίνωσή της εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία.

Το αντίπαλο στρατόπεδο

Βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ υπεραμύνθηκαν του χθεσινού διαλόγου με την κυβέρνηση. Έντονος εμφανίστηκε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα ρωτούν «με ποιους θα έχουν συνάντηση», προσθέτοντας ότι μετέβησαν χθες στο υπουργείο Οικονομικών ύστερα από πρόσκληση του ΔΗΚΟ.

Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις του ΑΚΕΛ περί αντιθεσμικής συνάντησης, επισημαίνοντας ότι «δεν θα δίνουν εξηγήσεις σε κανέναν». Τόνισε ότι με τη χθεσινή συμφωνία και τις κοινές τροπολογίες ενισχύεται η μεσαία τάξη.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου δήλωσε ότι ορθώς και καθηκόντως συνάντησαν τον υπουργό Οικονομικών, υπογραμμίζοντας ότι τα κόμματα έχουν υποχρέωση να διατηρούν επαφές με την κυβερνητική πλευρά, ώστε να αποφεύγονται εκπλήξεις. Απέρριψε τις αναφορές περί παρασυναγωγών, τονίζοντας ότι όλα έγιναν δημόσια. Διαφώνησε, επίσης, με τις προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ για επαναφορά μνημονιακών φορολογιών.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι με τις τροπολογίες τους θα υπάρξει δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους και στήριξη των χαμηλόμισθων, της μεσαίας τάξης κ.λπ.