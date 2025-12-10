Τα Ταμεία Προνοίας των μελών της ΠΕΟ, της ΣΕΚ, της ΔΕΟΚ, των εργατουπαλλήλων της Οικοδομικής Βιομηχανίας και της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας επανέρχονται, μετά τις πρόσφατες συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, στο ζήτημα της προτεινόμενης φορολόγησης των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων στο πλαίσιο της κυβερνητικής φορολογικής μεταρρύθμισης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι μέχρι σήμερα τα Ταμεία απαλλάσσονταν από φορολογία, καθώς η Πολιτεία αναγνώριζε τον κοινωνικό ρόλο τους στη συμπλήρωση της σύνταξης των εργαζομένων μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου. Ανάλογη στάση, σημειώνεται, υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να στηρίζουν τον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα.

Τα Ταμεία υπογραμμίζουν ότι η προτεινόμενη φορολόγηση τα θέτει σε δυσμενή θέση έναντι των ιδιωτικών ασφαλιστικών σχεδίων και απορρίπτουν τη θέση της Κυβέρνησης ότι η μη φορολόγηση συνιστά κρατική ενίσχυση που θα δημιουργούσε πρόβλημα συμβατότητας με την ΕΕ. Επισημαίνουν ότι η θέση αυτή δεν τεκμηριώνεται, παραθέτοντας τρία στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών:

1) Έγγραφο που αναφέρει ότι, σε επιστολή του το 2013, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων χαρακτήριζε τη μη φορολόγηση ως υφιστάμενη ενίσχυση, η οποία χορηγείται “νομίμως” βάσει των κοινοτικών κανόνων.

2) Αναφορά του Εφόρου Ιδρυμάτων Συνταξιοδοτικών Παροχών ότι, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, 29 από τις 36 χώρες απαλλάσσουν από φορολογία τις αποδόσεις των Ταμείων· γι' αυτό και εισηγήθηκε τη διατήρηση της υφιστάμενης μεταχείρισης.

3) Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών και του Εφόρου Φορολογίας ότι δεν υπήρξε καμία σύσταση ή νύξη από την ΕΕ για φορολόγηση των Ταμείων.

Τα Ταμεία Προνοίας καλούν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και την Ολομέλεια της Βουλής να αφαιρέσουν τη σχετική πρόνοια από το νομοσχέδιο, ώστε να επιβεβαιωθεί η πάγια θέση των κομμάτων υπέρ του θεσμού και του κοινωνικού του ρόλου. Υπενθυμίζουν ότι μαζί τους συντάσσονται όλα τα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων της Κύπρου, που αριθμούν άνω των 140.000 μελών.