Μία από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις που είδε η Λευκωσία τα τελευταία χρόνια οδεύει προς την ολοκλήρωση της, καθώς το ξενοδοχείο The Landmark Nicosia, Autograph Collection, ιδιοκτησίας της MHV Mediterranean Hospitality Venture, άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν στους νέους ένοικους και ιδιοκτήτες οι γραφειακές και οικιστικές αναπτύξεις των δύο πύργων που ανεγέρθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε ο «Φ», το ενδιαφέρον για ενοικίαση γραφείων και αγορά των πολυτελών κατοικιών που προσφέρονται είναι αρκετά μεγάλο, ενώ ήδη πάνω από τα μισά έχουν είτε ενοικιαστεί, είτε αγοραστεί.

Η μεγαλύτερη γραφειακή ανάπτυξη

Tο Τhe Landmark Offices αποτελεί όχι μόνο μία από τις πιο πολυτελείς επιλογές για γραφεία, αλλά και τη μεγαλύτερη γραφειακή ανάπτυξη στην πρωτεύουσα, αφού ο πύργος αποτελείται από 16 ορόφους, με τον κάθε όροφο να φτάνει τα 1,250 τ.μ.

Τα γραφεία συνδυάζουν ευελιξία, μοντέρνες εγκαταστάσεις, αίσθηση ασφάλειας, 24ωρη πρό­σβαση, αλλά και ένα μεγά­λο υπόγειο parking, ενώ σύμφωνα με γνώστες τους αντικειμένου το LEED Gold- certified standards κτήριο αποτελεί μια μοναδική επιλογή για τη Λευκωσία, αφού δύσκολα μπορεί να συγκρι­θεί με άλλες γραφειακές αναπτύξεις στην πρωτεύουσα σε θέματα corporate lifestyle και παγκοσμίου κλάσης ανέσεων.

Μέχρι στιγμής, όπως πληροφορούμαστε, περίπου οι μισοί όροφοι έχουν ενοικιαστεί, ενώ για τον 1ο μέχρι και τον 5ο όροφο μπορεί να δοθεί η δυνατότητα ώστε ενδιαφερόμενες εταιρείες να προβούν σε αγορά ολόκληρου του ορόφου και όχι μόνο να ενοικιάσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους βρίσκονται και επώνυμες εταιρείες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η παράδοση των γραφείων θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2026. Κάθε εταιρεία που θα μετακομίσει στο κτήριο θα μπορεί να διαμορφώσει όπως θέλει τους χώρους, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της και ο τρόπος δουλειάς της.

The Landmark Residences

Ο δεύτερος πύργος αφορά την οικιστική ανάπτυξη 17 ορόφων, η οποία αναμένεται πως θα παροδοθεί στους ενοίκους εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η ανάπτυξη αποτελείται από 54 υπερπολυτελείς κατοικίες ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, ενώ τρία εξ αυτών αφορούν τα exclusive Sky Villas με ιδιωτικές πισίνες και κήπους.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όλα τα διαμερίσματα προσφέρουν πανοραμική θέα στην πόλη, με περισσότερα απο 10.000 πρασίνου εντός του έργου.

Επιπλέον στοιχεία, όπως οι υπηρεσίες concierge και το 24ωρο security, το επαγγελματικό facility management, το ελεγχό­μενο υπόγειο parking, η εφαρμογή υπερ­σύγχρονων τεχνολογιών για την εξασφάλι­ση smart living επιλογών, το βιώσιμο πρό­σημο στην αρχιτεκτονική και το design, η υψηλή αισθητική, δημιουρ­γούν τις ιδανικές συνθήκες ζωής στην καρδιά της Λευκωσίας, όπως σημειώνει και η ίδια η εταιρεία.

Μέχρι στιγμής, όπως ενημερώθηκε ο «Φ», έχει ήδη πωληθεί περίπου το 60% των διαμερισμάτων. Όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για Κύπριους αλλά και ξένους αγοραστές.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πέραν των πιο πάνω, οι κάτοικοι και οι ένοικοι και των δύο πύργων θα απολαμβάνουν μοναδικών προνομίων, παροχών και υπηρεσιών 5 αστέρων, καθώς βρίσκονται μόλις λίγα βήματα μακριά από το The Landmark Nicosia, Autograph Collection και τις κορυφαίες εγκαταστάσεις του.