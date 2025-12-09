Η πιο σημαντική ξενοδοχειακή άφιξη της χρονιάς είναι πλέον γεγονός, αφού το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, άνοιξε τις πόρτες του στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Εδώ και λίγες ημέρες, η Λευκωσία και το εκλεκτικό κοινό της ζουν στον ρυθμό του πιο σημαντικού opening της χρονιάς, καθώς το πολυαναμενόμενο The Landmark Nicosia, Autograph Collection, ιδιοκτησίας της MHV Mediterranean Hospitality Venture, άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του και έγινε μέρος της ζωής και της καθημερινότητας της πόλης. Το εμβληματικό ξενοδοχείο υποδέχθηκε τους πρώτους επισκέπτες του στις 2 Δεκεμβρίου και ήδη οι πανέμορφοι χώροι του σφύζουν από ζωή και ενέργεια.

Το ιστορικό Orangery, μετά την πλήρη αναμόρφωσή του, έστρωσε ξανά τα κομψά του τραπέζια, κάτω από το εντυπωσιακό fresco που καλύπτει ολόκληρη την οροφή του και φιλοτεχνήθηκε από τη γνωστή εικαστικό Agata Leszczynska. Στο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του, το απαιτητικό τοπικό κοινό και οι διεθνείς επισκέπτες απολαμβάνουν το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό τους μέσα από μία πλούσια επιλογή σε μπουφέ, που ικανοποιεί κάθε γούστο και απαίτηση.

Παράλληλα, το πανέμορφο Incognito Bar ξεκίνησε και αυτό τη λειτουργία του και ήδη χαρίζει συναρπαστικές fine drinking εμπειρίες μέσα σε ένα εκλεκτικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Το bar team επιμελείται με μαεστρία τόσο όλα τα αγαπημένα classic cocktails, αλλά και μία λίστα από signatures, εμπνευσμένα φυσικά από το εμβληματικό ξενοδοχείο. Η είσοδος τόσο στο Orangery όσο και στο Incognito απαιτεί κράτηση.

Επίσης, το επιβλητικό Grand Room με τα όμορφα σαλόνια, τις ιδιωτικές γωνιές με τα κομψά drawing rooms αναδεικνύεται σε αγαπημένο σημείο συνάντησης για προσωπικές αλλά και επαγγελματικές συναθροίσεις κάθε ώρα της ημέρας. Τέλος, το κορυφαίο wellness και fitness centre της πρωτεύουσας δέχεται αιτήσεις για συνδρομές, με διαθέσιμα τα προγράμματα συνδρομής για τους ορκισμένους fitness lovers της Λευκωσίας.

Όμως το The Landmark Nicosia, το πλέον φιλόδοξο έργο στη σύγχρονη ιστορία της πόλης, δεν περιορίζεται στο κορυφαίο ξενοδοχείο με τις ονειρικές εγκαταστάσεις, αφού οι δύο εντυπωσιακοί πύργοι The Landmark Towers έρχονται να συμπληρώσουν ιδανικά το τρίπτυχο «Live.Work.Enjoy.» στην καρδιά της Λευκωσίας. Τόσο το οικιστικό κτήριο The Landmark Residences όσο και το κτήριο γραφείων The Landmark Offices αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η high-end real estate σκηνή της Κύπρου και σύντομα θα είναι και αυτά μέρος του πρωτοποριακού παζλ, που φέρνει μία νέα εποχή στις luxury lifestyle εμπειρίες της πρωτεύουσας.

Τα The Landmark Residences προτείνουν έναν αυθεντικά πολυτελή και αβίαστα κομ­ψό τρόπο ζωής. Απλώνονται σε 17 ορόφους και διαθέτουν 54 πολυτελή και υπερ­σύγχρονα διαμερίσματα, ενός, δύο ή τρι­ών υπνοδωματίων, αλλά και 3 τρεις exclusive Sky Villas με ιδιωτικές πισίνες και κα­ταπράσινους αστικούς κήπους. Όλα τα διαμερίσματα προσφέρουν πανοραμική θέα στην πόλη , ενώ η εκτε­νής χρήση φυσικών υλικών και η άρι­στη εργονομία στην εσωτερική διαρρύθμι­ση προσδίδουν ένα αίσθημα ζεστασιάς και δημιουργούν ένα πολύτιμο οικιστικό καταφύγιο για τους πλέον απαιτητικούς ανθρώπους.

Επιπλέον στοιχεία, όπως οι υπηρεσίες concierge και το 24ωρο security, το επαγγελματικό facility management, το ελεγχό­μενο υπόγειο parking, η εφαρμογή υπερ­σύγχρονων τεχνολογιών για την εξασφάλι­ση smart living επιλογών, το βιώσιμο πρό­σημο στην αρχιτεκτονική και το design, η υψηλή αισθητική, δημιουρ­γούν τις ιδανικές συνθήκες ζωής στην καρδιά της Λευκωσίας.

Τα The Landmark Offices, ο πύργος γραφείων, με τους μοντέρνους και βιώσιμους χώρους του να απλώνονται σε 16 ορόφους, αποτελεί την απόλυτη επιλογή για μία ση­μαντική αναβάθμιση του business status. Άλλωστε, το LEED Gold- certified standards κτήριο δεν μπορεί να συγκρι­θεί με κανένα άλλο σε θέματα corporate lifestyle και παγκοσμίου κλάσης ανέσεων. Με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης και λουσμένα στο φυσικό φως, αυτά τα υπερσύγχρονα γραφεία βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένα δίπλα στο επι­χειρηματικό και διοικητικό κέντρο της πό­λης. Κάθε όροφος εκτείνεται σε 1.250 τε­τραγωνικά μέτρα και συνδυάζει ευελιξία, μοντέρνες εγκαταστάσεις, απόλυτη αίσθηση ασφάλειας, 24ωρη πρό­σβαση, αλλά και ένα μεγά­λο υπόγειο parking.

Το γεγονός όμως που κάνει τη μεγάλη διαφορά είναι πως οι κάτοικοι και οι ένοικοι και των δύο πύργων απολαμβάνουν μοναδικών προνομίων, παροχών και υπηρεσιών 5 αστέρων, καθώς βρίσκονται μόλις λίγα βήματα μακριά από το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, και τις κορυφαίες εγκαταστάσεις του.

For Reservations:

INCOGNITO BAR: https://bit.ly/incognitobar

ORANGERY RESTAURANT: https://bit.ly/orangeryrestaurant

THE LANDMARK NICOSIA: +357 22 37777777

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.