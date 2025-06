Οι The Landmark Nicosia Towers καταφθάνουν για να συστήσουν την πόλη μας σε έναν νέο τρόπο «Ζωής. Εργασίας. Διασκέδασης» στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Καθώς το πλέον εμβληματικό έργο real estate στη σύγχρονη ιστορία της Λευκωσίας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, το όραμα της ιδιοκτήτριας MHV, ομίλου με πρωταγωνιστικό ρόλο στη luxury hospitality και premium real estate σκηνή της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Μία νέα εποχή ξημερώνει στην πόλη μας. Σύντομα το The Landmark Nicosia θα αποκαλυφθεί σε όλη του τη αίγλη και υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι άνθρωποι «Ζουν. Εργάζονται. Διασκεδάζουν», όπως δηλώνει και το τόσο ταιριαστό μότο του «Live. Work. Enjoy».

Τα The Landmark Residences και The Landmark Offices, δύο σύμβολα αρχιτεκτονικής αριστείας, υπόσχονται όχι μόνο έναν εντυπωσιακό χώρο κατοικίας ή έναν υπερσύγχρονο χώρο εργασίας, αλλά μία νέα, μοναδικά αναβαθμισμένη, προσωπική και επαγγελματική ζωή. Συμπρωταγωνιστής του ξεχωριστού αυτού project ένα εμβληματικό ξενοδοχείο, καθώς το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, φέρνει όλες τις ανέσεις, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες ενός διεθνούς πεντάστερου ξενοδοχείου κυριολεκτικά στο κατώφλι των πύργων, προσφέροντας ένα νέο και συναρπαστικό από κάθε άποψη lifestyle. Πώς θα μπορούσε η ζωή να είναι καλύτερη από αυτό;

Live

Εδώ οι άνθρωποι καλούνται να ανακαλύψουν μία νέα μορφή καθημερινότητας, έναν αυθεντικά πολυτελή και αβιάστα κομψό τρόπο ζωής. Ο πύργος The Landmark Residences περιμένει να υποδεχθεί τους ενοίκους του και να τους χαρίσει νέες εμπειρίες από κάθε άποψη. 17 όροφοι και 54 πολυτελή διαμερίσματα έρχονται να συστήσουν τους ιδιοκτήτες τους σε έναν νέο τρόπο ζωής, με τις 3 exclusive Sky Villas, με τις ιδιωτικές πισίνες και τους όμορφους κήπους τους, να αποτελούν τα πιο αξιοζήλευτα properties της Λευκωσίας.

Κουρτίνες που ανοίγουν για να αποκαλύψουν την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης και των καταπράσινων κήπων. Φυσικό φως που λούζει κάθε γωνιά των design-forward χώρων. Το άρωμα του φρεσκοαλεσμένου καφέ που πλημμυρίζει το σπίτι και απολαμβάνεται ζεστός στην άνεση του κρεββατιού. Η αναζωογονητική αίσθηση ενός δροσερού ντους κάτω από το rainfall shower. Πολύτιμα φυσικά υλικά που ντύνουν τις επιφάνειες και προσφέρουν αίσθημα ζεστασιάς και οικειότητας. Είναι πάντα άλλωστε οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη μεγάλη διαφορά.

Work

Ένας νέος κόσμος επαγγελματικής υπεροχής στην πιο στρατηγική διεύθυνση της Λευκωσίας. Ο πύργος The Landmark Offices, με τα μοντέρνα, δυναμικά και βιώσιμα γραφεία του να απλώνονται στους 16 ορόφους του, αποτελεί την απόλυτη επιλογή για μία σημαντική αναβάθμιση της επαγγελματικής ζωής και του business status σε νέα αξεπέραστα επίπεδα. Το LEED Gold- certified (Leadership in Energy and Environmental Design) κτήριο δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο σε θέματα corporate lifestyle και παγκοσμίου κλάσης ανέσεων.

Με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης που φτάνει μέχρι τα πράσινα περίχωρα της Λευκωσίας και λουσμένα στο φυσικό φως, αυτά τα ευέλικτα, υπερσύγχρονα γραφεία απολαμβάνουν μοναδικών προνομίων που δεν συναντώνται συχνά. Εδώ δημιουργείται ένα αίσθημα ανυπομονησίας για την άφιξη στη δουλειά κάθε πρωί, καθώς ένα ασφαλές, εμπνευσμένο και δημιουργικό περιβάλλον περιμένει, με ασφαλές υπόγειο parking και μόλις μερικά μέτρα μακριά από τους εντυπωσιακούς χώρους συναντήσεων και τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του εμβληματικού The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott.

Enjoy

Οι The Landmark Towers όμως δεν έρχονται μόνοι τους, καθώς το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που συνεργάζεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο hotel brand, ολοκληρώνει το συναρπαστικό lifestyle παζλ με εγκαταστάσεις και υπηρεσίες πέντε αστέρων, που προσκαλούν να γίνουν αντικείμενο απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας και της νύχτας. Κυριολεκτικά μία ανάσα μακριά από τους πύργους, το υπερπολυτελές ξενοδοχείο, που ετοιμάζεται να ανοίξει σε λίγους μήνες, προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για μία ανυπέρβλητη προσωπική και επαγγελματική πραγματικότητα.

Signature εστιατόρια και χώροι αναψυχής, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan restaurant της χώρας μας, ονειρεμένες εγκαταστάσεις spa & wellness, εντυπωσιακές εξωτερικές και εσωτερική πισίνα, το καλύτερο fitness centre της πόλης, γήπεδα τένις και padel, κομμωτήριο, γκαλερί, πολυτελείς boutiques και μία μεγάλη συλλογή από χώρους συναντήσεων και εκδηλώσεων, βρίσκονται μόλις λίγα βήματα από την πόρτα των ενοίκων των The Landmark Towers, κάνοντας κάθε ημέρα απολύτως μοναδική.

Ένας γρήγορος πρωινός καφές πριν το γραφείο, ένα χαλαρωτικό lunch break ανάμεσα στα meetings, ένα απαραίτητο βραδινό ποτό μετά από μία μεγάλη μέρα, ένα ωραίο ματς padel με καλούς φίλους, μία εμπειρία πολυτελούς shopping, μία δυνατή προπόνηση ακολουθούμενη από ένα ωραίο μασάζ. Εδώ όλα είναι εφικτά, καθώς το The Landmark Nicosia καταφθάνει για να προσφέρει μία ζωή όπως θα έπρεπε να είναι!

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Ως πεντάστερο city business hotel, τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες σκηνικό πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Διαθέτει 283 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο έκτασης 10.000 τ.μ.

The Landmark Nicosia

Website: https://thelandmarknicosiatowers.com/

Email: info@thelandmarknicosia.com

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Αφοσιωμένη στη δημιουργία εξαιρετικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV Group επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων σε όλη τη Μεσόγειο, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.