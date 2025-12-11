Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι οι νέες στεγαστικές πρωτοβουλίες εναρμονίζονται πλήρως με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις αξίες του New European Bauhaus, δηλαδή βιωσιμότητα, συμπερίληψη και αισθητική ποιότητα. Η παρέμβαση του Συλλόγου έρχεται μετά την κυβερνητική απόφαση για την προώθηση της ανέγερσης 500 οικιστικών μονάδων σε κρατική γη, μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται «σημαντικό πρώτο βήμα», υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευθεί από ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι, λόγω της κλίμακας του έργου και του άμεσου αντίκτυπού του στο αστικό τοπίο, η ανάπτυξη πρέπει να ακολουθήσει διαφανείς διαδικασίες, με ποιοτικά πρότυπα και ενεργή κοινωνική συμμετοχή. Εκφράζεται παράλληλα έντονη ανησυχία για την απόφαση χρήσης της μεθόδου Μελέτης–Κατασκευής (Design & Build), η οποία, σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες, περιορίζει τον αρχιτεκτονικό διάλογο, υποβαθμίζει την ανεξαρτησία του σχεδιασμού και μειώνει τη δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι η διεθνής πρακτική για έργα κοινωνικής κατοίκησης προκρίνει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ή τουλάχιστον διαγωνισμό ιδεών πριν από την επιλογή μεθόδου Design & Build. Αυτό, όπως αναφέρεται, επιτρέπει την ανάπτυξη βιώσιμων γειτονιών, ενισχύει τη διαφάνεια και την τεκμηριωμένη επιλογή λύσεων, ενώ συμβάλλει στη δημιουργικότητα και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Τονίζεται ότι η κοινωνική κατοίκηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής και πως η ανάγκη για στέγη δεν πρέπει να οδηγήσει σε μαζική παραγωγή κατοικιών χωρίς όραμα, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει απομονωμένους και μη συνεκτικούς οικιστικούς θύλακες. Οι αρχιτέκτονες προειδοποιούν ότι τέτοιες προσεγγίσεις αντιβαίνουν στις αρχές της βιώσιμης και κοινωνικά ισόρροπης πόλης.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος καλεί την Πολιτεία να υιοθετήσει στην πράξη τις αξίες του New European Bauhaus, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα, η συμπερίληψη και η αισθητική ποιότητα δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για τη δημιουργία ανθρώπινων, υγιών και λειτουργικών γειτονιών. Δηλώνει επίσης έτοιμος για συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους αρμόδιους φορείς.