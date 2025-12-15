Στους 74.431 εργαζόμενους ανήλθε η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Από το σύνολο, 69.346 άτομα απασχολούνταν στη Γενική Κυβέρνηση, ενώ 5.085 εργαζόμενοι καταγράφονται στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που ελέγχονται από την Κυβέρνηση. Ειδικότερα, στη Γενική Κυβέρνηση, η απασχόληση κατανέμεται σε 52.879 άτομα στην Κυβέρνηση, 10.429 στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και 6.038 στις Τοπικές Αρχές.

Σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.294 άτομα, καταγράφοντας άνοδο 1,8%. Αύξηση σημειώθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 643 άτομα (1%), στις Τοπικές Αρχές κατά 550 άτομα (10%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 101 άτομα (2%).

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η αύξηση της απασχόλησης στις Τοπικές Αρχές αποδίδεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση του προσωπικού των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, όπου καταγράφηκε αύξηση 347 ατόμων, ποσοστό 40,9%.

Σε τριμηνιαία βάση, ωστόσο, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα παρουσίασε μείωση κατά 2.883 άτομα, που αντιστοιχεί σε πτώση 3,7%.

Αναλυτικότερα, αύξηση της απασχόλησης καταγράφηκε στις Τοπικές Αρχές κατά 156 άτομα (2,7%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 46 άτομα (0,9%). Αντίθετα, στην Κεντρική Κυβέρνηση σημειώθηκε μείωση κατά 3.085 άτομα (-4,6%).

Η μείωση αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, κυρίως στη συρρίκνωση του αριθμού των εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, που υπάγεται στην Κυβέρνηση.