Σε ουσιαστική φάση υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός για την εισαγωγή του θεσμού του Επαγγελματία Αγοραστή στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού έργου στις δημόσιες συμβάσεις που προωθεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Η έναρξη της εφαρμογής σηματοδοτήθηκε με την τελετή απονομής Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στους πρώτους Επαγγελματίες Αγοραστές, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για θεσμική αναβάθμιση και επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλάμβανε 160 ώρες εντατικής κατάρτισης, με φυσική παρουσία, από διεθνείς εμπειρογνώμονες, καθώς και πρακτική καθοδήγηση με εφαρμογές σε πραγματικά σενάρια. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του καταδεικνύει τη δέσμευση του Γενικού Λογιστηρίου για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στο εσωτερικό του όσο και σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.

Συνολικά, 45 στελέχη από 11 αναθέτουσες αρχές έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Πρόκειται για φορείς που διαχειρίζονται σημαντικό όγκο διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων και καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας στη διαχείρισή τους.

Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι οριζόντια και κοινή με τις μεγάλες αναθέτουσες αρχές, οι οποίες έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της επαγγελματικής εξειδίκευσης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν συστηματικά στα εκπαιδευμένα στελέχη, αναθέτοντάς τους αποκλειστικό ρόλο σε θέματα δημόσιων συμβάσεων για τουλάχιστον την επόμενη πενταετία.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προτίθεται να επαναλάβει και να επεκτείνει το πρόγραμμα, με στόχο την κάλυψη επιπρόσθετων στελεχών φορέων που έχουν ενεργή εμπλοκή στις δημόσιες συμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και σε οργανισμούς εκτός του κεντρικού κράτους, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση και οι οργανισμοί δημόσιου δικαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη θεσμική επάρκεια, τον επαγγελματισμό και την εξειδίκευση σε έναν τομέα κρίσιμης σημασίας για τη δημόσια διοίκηση.