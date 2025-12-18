Αμετάβλητα διατήρησε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η επικαιροποιημένη αξιολόγησή του Δ.Σ. της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ξανά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Η ΕΚΤ έδωσε ταυτόχρονα στη δημοσιότητα τις τελευταίες εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025 (χωρίς μεταβολή από την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου), 1,9% το 2026 (1,7% στην προηγούμενη πρόβλεψη), 1,8% το 2027 (1,9% στην προηγούμενη πρόβλεψη) και 2,0% το 2028.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μέσο ρυθμό 2,4% το 2025 (χωρίς μεταβολή), 2,2% το 2026 (1,9% στην προηγούμενη πρόβλεψη), 1,9% το 2027 (1,8% στην προηγούμενη πρόβλεψη) και 2,0% το 2028. Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2026, κυρίως επειδή οι εμπειρογνώμονες αναμένουν τώρα ότι ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό.

Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβολές του Σεπτεμβρίου, ωθούμενη ιδίως από την εγχώρια ζήτηση. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 1,4% το 2025 (από 1,2% στην πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου), 1,2% το 2026 (1% στην προηγούμενη πρόβλεψη) και 1,4% το 2027 (1,3% στην προηγούμενη πρόβλεψη) και αναμένεται να παραμείνει σε 1,4% το 2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας επιβεβαιώνει ταυτόχρονα είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Για τα χαρτοφυλάκια στο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) η ΕΚΤ αναφέρει ότι μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τέλος ότι είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

