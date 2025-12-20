Με αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον των δημοσίων υπαλλήλων θα κάνει αρχή το 2026. Τον δεύτερο μήνα του νέου έτους εκτιμάται πως θα τεθούν σε εφαρμογή οι ευέλικτες μορφές εργασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται η επέκταση του ευέλικτου ωραρίου, η δυνατότητα απασχόλησης με μειωμένο ωράριο κατά δύο ώρες για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και η τηλεργασία.

Με τον νέο χρόνο, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να καθορίσει και τον αριθμό των ημερών κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι θα εργάζονται με την μέθοδο της τηλεργασίας.

Ήδη, το Τμήμα Δημόσια Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών εργάζεται πυρετωδώς, έτσι ώστε η τηλεργασία να εφαρμοστεί χωρίς κανένα πρόβλημα στο Δημόσιο. Παράλληλα, αναμένεται να δοθούν και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους εργαζόμενους, οι οποίοι σήμερα δεν έχουν για να μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους με τη μέθοδο της τηλεργασίας.

Την ίδια ώρα, το ΤΔΔΠ αναμένεται κυκλοφορήσει και εγκύκλιο με τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εργαζόμενους για να είναι ομαλή η μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας στην τηλεργασία. Επιπρόσθετα, δεν αποκλείεται να διενεργηθούν και κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια των εργαζόμενων.

Πάντως, βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της δυνατότητας για τηλεργασία αποτελεί η ευχέρεια εκτέλεσης των καθηκόντων των υπαλλήλων και των εργοδοτουμένων, βάσει της φύσης τους και των απαιτούμενων τεχνολογικών μέσων για την εκτέλεσή τους.

Παράλληλα, η τηλεργασία δεν θα εφαρμόζεται για υπαλλήλους και εργοδοτουμένους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να εξαιρεί από τη δυνατότητα τηλεργασίας και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.

Δυνατότητα για τηλεργασία θα έχουν οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τουλάχιστον έναν χρόνο υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν ή στα καθήκοντα που εκτελούν. Επίσης, υπάλληλοι που διορίστηκαν στη δημόσια υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση ενός έτους ως εργοδοτούμενοι σε παρόμοιας φύσης καθήκοντα με αυτά της θέσης στην οποία διορίστηκαν δύνανται να τηλεργαστούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας κατόπιν απόφασης του οικείου προϊσταμένου.

Οι εργαζόμενοι που θα εργάζονται με τη μέθοδο της τηλεργασίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας, ο οποίος θα αποφασίζει αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι που θα τηλεργάζονται θα πρέπει να διαθέτουν στον χώρο τηλεργασίας γρήγορη και ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο και υπηρεσιακό φορητό υπολογιστή, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με το υπηρεσιακό του τηλέφωνο και το σύστημα αυτοματοποίησης γραφείο.

Το ευέλικτο ωράριο προσέλευσης στην εργασία επεκτείνεται από μιάμιση ώρα σε δύο ώρες, ώστε το νέο ωράριο να διαμορφώνεται μεταξύ 7:00 και 9:00 το πρωί. Η αποχώρηση θα κυμαίνεται αντίστοιχα από τις 2:30 μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.

Μετά η μειωμένη απασχόληση

Στο μεταξύ, ίσως μετά τον Φεβρουάριο θα εφαρμοστεί η μειωμένη απασχόληση κατά δύο ώρες την ημέρα στο Δημόσιο. Και αυτό, μεταξύ άλλων, για να παρασχεθεί στις υπηρεσίες και ο απαραίτητος χρόνος για να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Επίσης θα δοθεί και χρόνος στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα για προχωρήσουν στην εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων. Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι εργάζονται δύο ώρες λιγότερο την ημέρα θα έχουν την ανάλογη μείωση στις απολαβές.

Με τη μειωμένη απασχόληση μπορούν να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων. Θα μπορούν να ασκήσουν την συγκεκριμένη δυνατότητα γονείς παιδιών έως 15 ετών, πως καλύπτονται από τον νόμο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής, οι φροντιστές ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο, και υπάλληλοι με αναπηρία ή άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν ιατρική βεβαίωση.