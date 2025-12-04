Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής αποδέχθηκε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για το νόμο που αφορά την τηλεργασία στο δημόσιο.

Με τη νέα νομοθεσία ο αριθμός των ημερών κατά τον οποίο τηλεργάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος για τον οποίο αναπέμφθηκε ο νόμος ήταν η ενσωμάτωση της τροπολογίας του ΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εργάζονται μέσω τηλεργασίας τέσσερις μέρες το μήνα.

Στην αναπομπή ο Πρόεδρος έκανε λόγο για παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας.

Η Βουλή αποδέχθηκε την αναπομπή με 27 ψήφους υπέρ και 3 αποχές.