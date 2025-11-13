Με 33 ψήφους υπέρ και δύο εναντίον η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το απόγευμα της Πέμπτης το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της τηλεργασίας (και) στο Δημόσιο. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, της ΔΗΠΑ και οι Οικολόγοι και εναντίον το ΕΛΑΜ.

Νωρίτερα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροπολογία του ΔΗΣΥ για την εφαρμογή της τηλεργασίας μόνο μέχρι τέσσερις ημέρες τον μήνα. Την τροπολογία στήριξαν 21 βουλευτές από το ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων και την καταψήφισαν 12 βουλευτές του ΑΚΕΛ , του ΕΛΑΜ και ο Χάραλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο προέβλεπε ότι ο αριθμός τωνεπιτρεπόμενων ημερών τηλεργασίας θα αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου ανέφερε πως η τηλεργασία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες. Όπως είπε, το νομοσχέδιο δίνει την ευχέρεια τηλεργασίας στον εργαζόμενο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αναφερόμενη στην τροπολογία του ΔΗΣΥ, είπε πως η τηλεργασία θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά, επισημαίνοντας πως με αυτό τον τρόπο περιορίζονται οι καταχρήσεις.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, δήλωσε πως η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη να εφαρμόσει την τηλεργασία με τρόπο που εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον, τους εργαζόμενους και τους πολίτες. Εξέφρασε και τη διαφωνία του με την τροπολογία του ΔΗΣΥ.

Η επίσης βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου διερωτήθηκε πώς θα αξιολογείται η αποδοτικότητα των εργαζομένων στην τηλεργασία. «Όταν δεν πετύχαμε να αξιολογούμε σωστά τους δημόσιους υπαλλήλους (σ.σ. στον χώρο εργασίας), πώς θα αξιλογούνται με τηλεργασία;» διερωτήθηκε.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε πως κάποτε η Κύπρος πρέπει να μπεί στον 21ο αιώνα, επισημαίνοντας πως ορθά η τηλεργασία περιλήφθηκε στα ορόσημα για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, ανάφερε πως θα πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να επεξεργαστεί νομοσχέδιο για τηλεξυπηρέτηση των πολιτών. «Να απαλλάξουμε τους πολίτες από την υποχρέωση να επισκεφθούν ένα κυβερνητικό τμήμα» πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, δήλωσε πως ένας κακός σχεδιασμός θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης και ευνοιοκρατίας και δεν θα υπάρχει έλεγχος του εργαζόμενων που θα τηλεργάζονται.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, ανάφερε πως πιθανόν να υπάρξει άνιση μεταχείριση των εργαζομένων. Όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος καταχρηστικών συμπεριφορών από τους εργαζόμενους και τους προϊστάμενους ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την παραγωγικότητα των εργαζόμενων.

Ο πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης απηύθυνε έκκληση για σωστή εφαρμογή του νόμου, επισημαίνοντας πως δεν θα πρέπει να υπάρξει κατάχρηση, δηλαδή, να δικαιούται να χρησιμοποίει το μέτρο ένας εργαζόμενος που το σπίτι του βρίσκεται 150 μέτρα από τον χώρο εργασίας του και να μην επιτρέπεται σε έναν άλλο υπάλληλο που έρχεται από άλλη πόλη.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαραλάμπος Θεοπέμπτου, εξέφρασε τη διαφωνία του για τον περιορισμό των ημερών τηλεργασίας σε 4 τον μήνα, επισημαίνοντας πως στις Βρυξέλλες οι εργαζόμενοι εργάζονται μια ημέρα με τηλεργασία και μια ημέρα με φυσική παρουσία και αυτό διευκολύνει και την ομαλή κυκλοφορία στους δρόμους.