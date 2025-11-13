Τέσσερις ημέρες τον μήνα θα εργάζονται με τη μέθοδο της τηλεργασίας οι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με σχετική τροπολογία του ΔΗΣΥ, η οποία θα τεθεί σήμερα προς έγκριση στην Ολομέλεια της Βουλής μαζί με το σχετικό νομοσχέδιο.

Παρόλο που το νομοθέτημα που κατέθεσε η Κυβέρνηση προβλέπει πως το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει τον ανώτατο αριθμό εργάσιμων ημερών τηλεργασίας ανά ημερολογιακό έτος, η τροπολογία του ΔΗΣΥ αναφέρει ότι ο ανώτατος αριθμός εργάσιμων ημερών τηλεργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τις τέσσερις ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα για κάθε υπάλληλο ή εργαζόμενο.

Ο εργαζόμενος θα μπορεί να αξιοποιήσει τις τέσσερις ημέρες τηλεργασίας, είτε συσσωρευμένα, είτε μια φορά την εβδομάδα.

Κατά την εξέταση του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής δεν είχε αναφερθεί ο αριθμός των ημερών που προσανατολίζεται η Κυβέρνηση να καθορίσει για την τηλεργασία στο Δημόσιο. Εκείνο που είχε λεχθεί είναι πως αρχικά ο θεσμός θα εφαρμόζεται περιορισμένα, για να είναι εύκολη η μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Ουσιαστικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν σε κάποιο βαθμό να συνδυάζουν μεικτή εργασία, κυρίως με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας αλλά και από το σπίτι. Ήδη ο ΔΗΣΥ έκανε κρούσεις σε άλλα κόμματα, έτσι ώστε η τροπολογία του να αποκτήσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Οι τελικές αποφάσεις των υπολοίπων κομμάτων θα ληφθούν σήμερα, κατά τη συνεδρία των κοινοβουλευτικών τους ομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό προσχέδιο του νομοσχεδίου προέβλεπε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται με τηλεργασία συνολικά μέχρι 100 ημέρες, ωστόσο στην πορεία, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν, δεν περιλήφθηκε η εν λόγω αναφορά στο τελικό νομοσχέδιο, αφήνοντας την δυνατότητα καθορισμού των ημερών στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, με τη μέθοδο της τηλεργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν υπάλληλοι που συμπληρώσουν τουλάχιστον ένα χρόνο στη θέση που κατέχουν ή στα καθήκοντα που εκτελούν.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται πως οι εργαζόμενοι που διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά τη συμπλήρωση εντός έτους ως εργοδοτούμενοι με παρόμοιας φύσης καθήκοντα με αυτά της θέσης στην οποία διορίστηκαν μπορούν να τηλεργαστούν πριν συμπληρώσουν ένα χρόνο υπηρεσίας, με απόφαση του οικείου προϊσταμένου.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της τηλεργασίας αποτελεί η δυνατότητα εκτέλεσης των καθηκόντων των υπαλλήλων και των εργοδοτουμένων ή μέρους αυτών εξ αποστάσεως, βάσει της φύσης τους και των απαιτούμενων τεχνολογικών μέσων για την εκτέλεσή τους. Μάλιστα, για να καταστεί εφικτή η τηλεργασία, οι οικείες υπηρεσίες πρέπει να προμηθεύσουν τους υπαλλήλους και εργοδοτουμένους με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, η δυνατότητα τηλεργασίας θα παραχωρείται νοουμένου ότι ο υπάλληλος διαθέτει στον χώρο τηλεργασίας γρήγορη και ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και υπηρεσιακό φορητό υπολογιστή, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με το υπηρεσιακό του τηλέφωνο και το σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου, όπου αυτό απαιτείται. Κάποιος εργαζόμενος θα μπορεί να τηλεργαστεί μετά από την έγκριση από τον οικείο προϊστάμενο σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται από τον υπάλληλο/εργοδοτούμενο, αφότου ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Δεν αποτελεί δικαίωμα

Επιπρόσθετα, ξεκαθαρίζεται πως η τηλεργασία είναι οικειοθελής, ενώ απαλείφονται πρόνοιες που αφορούν στον συνυπολογισμό της συμπληρωθείσας υπηρεσίας και της απουσίας υπαλλήλου/εργοδοτουμένου κατά τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού ημερών τηλεργασίας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών στις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει, για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας θα περιλαμβάνονται και οδηγίες προς τους υπαλλήλους/εργοδοτουμένους για λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων κατά την τηλεργασία.

Υπενθυμίζεται πως η τηλεργασία περιλαμβάνεται στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία και στο Σχέδιο Ανάκαμψης και στον άξονα που αφορά τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας. Το συγκεκριμένο ορόσημο συνδέεται με την καταβολή της έβδομης δόσης και σχετικό αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί μέχρι τα τέλη του 2025.