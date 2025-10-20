Τα τελικά βήματα των υπό επεξεργασία νομοθεσιών σχετικά με τη ρύθμιση της τηλεργασίας και της δυνατότητας μειωμένης απασχόλησης των υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία συζήτησαν τη Δευτέρα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Αναφορικά με τη ρύθμιση της τηλεργασίας, η Πρώτη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, Μαρία Κλεάνθους – Καλλή, ανέφερε ότι το Τμήμα προέβη σε αναθεώρηση του κειμένου του νομοσχεδίου ύστερα από διαβούλευση και με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας ώστε να διασαφηνιστούν κυρίως ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ανέφεραν με τη σειρά τους ότι η ευθύνη του εργοδότη για την εφαρμογή της τηλεργασίας είναι απόλυτη, προσθέτοντας ότι χρειάζεται ειδική ρύθμιση για τη λήψη απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις αλλαγές που αφορούν στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών για τη λήψη προστατευτικών μέτρων για τους εργαζόμενους, καθώς με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η πρόληψη τυχόν ατυχημάτων ή άλλων κινδύνων.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, εξέφρασε τη συμφωνία του κόμματός του με το περιεχόμενο των αλλαγών και ρώτησε αν υπάρχει μελέτη για το ποσοστό εφαρμογής της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε ότι ήρθε στην επιτροπή ένα κείμενο συμφωνημένο από όλες τις πλευρές, ωστόσο παραμένουν ορισμένα ζητήματα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι κατά τη γνώμη του υπάρχει κενό ως προς ζητήματα αρμόδιας αρχής και αρμόδιου υπουργού για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ανέδειξε επίσης ζητήματα σε σχέση με τον χώρο διαμονής των υπαλλήλων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ διερωτήθηκε κατά πόσο η μεταφορά ευθυνών στον υπάλληλο για τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας έρχεται σε σύγκρουση με τον περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία νόμο.

Απηύθυνε επίσης ερώτημα σχετικά με τι προνοεί το νομοσχέδιο αναφορικά με το δικαίωμα των υπαλλήλων στην αποσύνδεση.

Απαντώντας, η κ. Κλεάνθους – Καλλή ανέφερε ότι η εφαρμογή της τηλεργασίας επαφίεται στον οικείο προϊστάμενο, προσθέτοντας ότι ως προς την εφαρμογή του νόμου αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές.

Σχετικά με τον όρο «χώρος διαμονής», είπε ότι αυτός επελέγη ώστε να μην προκύπτουν θέματα μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας από όπου μπορούν να εργάζονται οι υπάλληλοι, προσθέτοντας ότι πρόθεση του Τμήματος ήταν να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας.

Για το δικαίωμα στην αποσύνδεση, είπε ότι η υποχρέωση των εργοδοτούμενων βασίζεται στην τήρηση του κανονικού ωραρίου δημόσιας υπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας είπαν σχετικά με την παρατήρηση για πιθανή σύγκρουση με τον περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία νόμο ότι η ευθύνη παραμένει στον εργοδότη, ενώ ο εργοδοτούμενος υποχρεούται να συμπληρώνει σχετικό ερωτηματολόγιο στη βάση σχετικής καλής πρακτικής.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας συμπλήρωσαν σχετικά με την εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα ότι η τηλεργασία χρησιμοποιείται κυρίως από μεγάλες εταιρείες, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει σχετική μελέτη, με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, να σημειώνει ότι θα είχε ενδιαφέρον μελλοντική διεξαγωγή έρευνας για την εφαρμογή της τηλεργασίας.

Το δεύτερο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στη ρύθμιση της μειωμένης απασχόλησης, με την κ. Κλεάνθους – Καλλή να αναφέρει ότι έγιναν συγκεκριμένες διορθώσεις σε ονομασίες τμημάτων και υπουργείων ώστε να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία και να καλύπτονται υπηρεσίες με ειδικά ωράρια.

Προσέθεσε ότι προβλέπεται μειωμένη απασχόληση μέχρι 2 ώρες ημερησίως για γονείς με παιδιά ως 15 ετών, καθώς και για υπαλλήλους με προβλήματα υγείας και αναπηρία.

Σε ερώτηση του κ. Καυκαλιά αν υπήρξε διαβούλευση με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), η κ. Κλεάνθους – Καλλή είπε ότι δεν έγινε διάλογος με την ΚΥΣΟΑ.

Προσέθεσε ότι για τα θέματα αναπηρίας αντιμετωπίστηκαν στη βάση της καταλληλότητας εκτέλεσης καθηκόντων, θεωρώντας ότι όσοι προσλαμβάνονται στη δημόσια υπηρεσία πληρούν τα σχετικά κριτήρια, ενώ σε περίπτωση επιδείνωσης των προβλημάτων εξετάζονται άλλες επιλογές.

Συμπλήρωσε ότι πρόκειται για πολιτική ρύθμισης και για άλλες ομάδες, με τις 2 ώρες να επιλέγονται ως ανώτατο όριο ως το μέγιστο δυνατό για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων.

Ο κ. Καυκαλιάς απάντησε ότι πρέπει να εξεταστούν και οι εύλογες προσαρμογές για εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, σημειώνοντας παράλληλα πως ενδεχομένως η ρύθμιση να κινείται εκτός πλαισίου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η κ. Κλεάνθους απάντησε ότι στόχος του τμήματος είναι η ψήφιση της νομοθεσίας πριν τον Δεκέμβριο, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί η μειωμένη απασχόληση από 1/1/2026, ενώ πρότεινε είτε να γίνει συνάντηση με την ΚΥΣΟΑ, είτε να εφαρμοστεί η ρύθμιση και να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα προκύψουν στην πορεία.

Κλείνοντας, ο κ. Παντελίδης εισηγήθηκε να γίνουν επαφές εντός του μηνός με την ΚΥΣΟΑ και να οριστεί νέα συνεδρία για συζήτηση στην επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

ΚΥΠΕ