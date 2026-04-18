Αλλάζουν τα δεδομένα στις προσλήψεις στο Δημόσιο. Με πακέτο νομοσχεδίων που κατατέθηκε στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής (την Πέμπτη), διαφοροποιείται η διαδικασία πλήρωσης θέσεων εισδοχής (πρώτου διορισμού) στη δημόσια υπηρεσία, ώστε αυτές να γίνονται με πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Πρόκειται για τρία νομοσχέδια, τα οποία παραλαμβάνει ως «προίκα» η νέα Βουλή που θα αναδειχθεί στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Τα νομοθετήματα συνδυάζουν σειρά ρυθμίσεων και αλλαγών, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ώστε οι προσλήψεις να γίνονται με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Με το πρώτο νομοσχέδιο τροποποιείται ο νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται πως οι γενικές γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία θα διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων και όχι προηγουμένως, ώστε η όλη διαδικασία και η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων να είναι στοχευμένες και πιο ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών.

Επίσης, τα εξεταζόμενα θέματα θα σχετίζονται με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των θέσεων που θα πληρωθούν, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν αν υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και να αποφασίζουν αν θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις, για τις οποίες απαιτείται προετοιμασία και καταβολή τέλους.

Επιπλέον, ρυθμίζεται ότι οι κενές θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία θα δημοσιεύονται κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, αντί κατά το πρώτο τετράμηνο, όπως ισχύει σήμερα, για σκοπούς επίσπευσης της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

Με το νομοσχέδιο διαγράφονται, επίσης, οι ρυθμίσεις για κατάθεση κάθε χρόνο στη Βουλή, προς έγκριση, των καταλόγων θέσεων για τις οποίες προβλέπεται η διεξαγωγή γενικής γραπτής εξέτασης ή ειδικής γραπτής εξέτασης από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές.

Ρυθμίζεται ακόμη ότι οι θέσεις, για την πλήρωση των οποίων δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, για τεκμηριωμένους λόγους που αφορούν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην πλήρωσή τους, θα καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκδίδεται εντός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της προκήρυξης των κενών θέσεων.

Παράλληλα, καταργείται η Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι σήμερα αρμόδια για τη διεξαγωγή της γενικής γραπτής εξέτασης, και καθορίζεται ότι την απόφαση για το είδος της εξέτασης και την ευθύνη διεξαγωγής της θα έχει η ΕΔΥ.

Ο ρόλος της ΕΔΥ

Ακολούθως, η ΕΔΥ, μετά τον καταρτισμό καταλόγου υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα από το Σχέδιο Υπηρεσίας, θα καλεί τους υποψηφίους που διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις να δηλώσουν σειρά προτίμησης για όλες τις θέσεις που διεκδικούν. Σε περίπτωση που διοριστούν σε θέση η οποία αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, θα διαγράφονται από τους υπόλοιπους καταλόγους υποψηφίων για διεκδίκηση άλλης θέσης.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι διοριστούν στη δεύτερη επιλογή τους ή σε οποιαδήποτε κατώτερη, κατά σειρά προτίμησης, επιλογή, θα συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων για διεκδίκηση θέσης που έχει δηλωθεί σε ανώτερη σειρά προτίμησης από εκείνη στην οποία διορίστηκαν.

Αύξηση της μοριοδότησης

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι μονάδες μοριοδότησης του κριτηρίου της αξιολόγησης από τον οικείο προϊστάμενο Τμήματος, από 0-5 σε 0-15, κατά την προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτός βρίσκεται σε μοναδική θέση να γνωρίζει και να εκτιμά στην πράξη τις ανάγκες της κάθε κενής θέσης, καθώς και τις ιδιότητες που απαιτούνται, ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης. Η ΕΔΥ μπορεί να αποδώσει στους υποψηφίους, κατά την προφορική εξέταση, μέχρι 20 μονάδες.