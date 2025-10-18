Σε αναθεώρηση του νομοσχεδίου για την τηλεργασία στο Δημόσιο, ώστε να αρθούν οι επιφυλάξεις σε σχέση με την ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία σε περίπτωση ατυχήματος κατά την τηλεργασία, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών.

Στην προηγούμενη συζήτηση του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τέθηκε ως εκκρεμότητα το ζήτημα ως προς το ποιος θα έχει την ευθύνη σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία του εργαζόμενου κατά την τηλεργασία, δηλαδή, είτε ο εργοδότης, είτε ο εργοδοτούμενος.

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του νομοσχεδίου, ο υπάλληλος θα διασφαλίζει ότι ο χώρος τηλεργασίας του είναι κατάλληλος για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως απαιτείται από τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδονται.

Επίσης, αφαιρέθηκε από το νομοσχέδιο η πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες προς τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους για τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για μείωση ή και εξάλειψη των κινδύνων κατά την τηλεργασία.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών θα εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας οι οποίες περιλαμβάνουν και οδηγίες προς τους υπαλλήλους και εργοδοτούμενους για τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για μείωση και εξάλειψη των κινδύνων.

Όπως είχε λεχθεί στη Βουλή, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει κατάλληλο χώρο για την τηλεργασία, προσθέτοντας πως θα δοθεί κείμενο με οδηγίες σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία για την αποτροπή ατυχημάτων.

Εξάλλου, σε επιστολή της η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Χριστοφίδου, προς τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών συμφώνησε με τη αναθεώρηση του νομοσχεδίου.

Επίσης, τονίζει πως προχώρησε και η διαβούλευση με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε σχέση με το εγχειρίδιο για τη ρύθμιση της τηλεργασίας ενώ δρομολογήθηκε και η υποβολή της εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία δεδομένων στη βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού.

Τη Δευτέρα θα τεθούν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και οι κανονισμοί για την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου αλλά και τη μείωση του ωραρίου εργασίας σε συγκεκριμένους δημόσιους υπαλλήλους.

Τα τρία ζητήματα εμπίπτουν στις ευέλικτες μορφές εργασίας οι οποίες ως στόχο την ισορροπία της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Το μειωμένο ωράριο μειώνεται και θα κυμαίνεται μεταξύ ενάμιση με δύο ώρες την ημέρα και ουσιαστικά οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Μεταξύ άλλων, θα αφορά εργαζόμενους που είναι γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών, φροντιστές που παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό και έχει ανάγκη από φροντίδα λόγω προβλημάτων υγεία αλλά και εργαζόμενοι με αναπηρία ή με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι εργάζονται με μειωμένο ωράριο θα μειώνεται αναλογικά το ύψος του μισθού και του 13ου μισθούς.

Τέλος, επεκτείνεται το ευέλικτο ωράριο εργασίας από μιάμιση ώρα που είναι σήμερα σε δύο ώρεςκαι η διαμόρφωση του ωραρίου σε 7:00 π.μ./9:00 π.μ. – 2:30 μ.μ./4:30 μ.μ. Τα νομοθετήματα αναμένεται να οδηγηθούν στην Ολομέλεια εντός του μήνα, καθώς περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα του Σχέδιο Ανάκαμψης για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.