Γύρω στα €40 τον μήνα θα παραχωρούν από τον Νοέμβριο οι εργοδότες στους υπαλλήλους του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα εργάζονται με τη μέθοδο της τηλεργασίας.

Το ποσό των €40 είναι το κόστος τηλεργασίας στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αξιοποιούν πλήρως τη συγκεκριμένη μέθοδο εργασίας. Δηλαδή, δε θα μεταβαίνουν καθόλου στο γραφείο τους και θα εργάζονται από το σπίτι. Το ποσό των €40 θα καθοριστεί μέσω σχετικού διατάγματος που θα εκδώσει ο υπουργός Εργασίας τον Νοέμβριο, έτσι ώστε ο εργοδότης να καλύπτει τα έξοδα τηλεργασίας (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια) των υπαλλήλων στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η νομοθεσία για εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2023 και, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, προνοεί ότι όποιος εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας έχει κάποιο κόστος, το οποίο θα καλύπτει ο εργοδότης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, χθες, του νομοσχεδίου για την τηλεργασία στο Δημόσιο, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας διευκρίνισε πως πολλοί επηρεαζόμενοι επικοινωνούν με το υπουργείο ζητώντας ενημέρωση για το κόστος της τηλεργασίας, επισημαίνοντας παράλληλα πως το διάταγμα που θα εκδοθεί τον Νοέμβριο δεν θα καλύπτει τους δημόσιους υπαλλήλους. Όπως λέχθηκε στη Βουλή, δεν θα πρόκειται για επίδομα τηλεργασίας αλλά για αποζημίωση για κάλυψη του κόστους.

Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν συζητείτο και πάλι το θέμα στη Βουλή, η ΠΑΣΥΔΥ είχε τονίσει την ανάγκη να τύχει του ίδιου χειρισμού και ο δημόσιος τομέας, μέσω της παραχώρησης επιδόματος τηλεργασίας, σε περίπτωση που αυτό θα ρυθμιστεί για τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ταυτόχρονα σε όλο το Δημόσιο

Το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια εντός Οκτωβρίου προς έγκριση. Να σημειωθεί πως η τηλεργασία θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα σε όλο τον δημόσιο τομέα, ενώ ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει και πότε αρχίζει η εφαρμογή του.

Στο μεταξύ, για να αφαιρεθούν οι όποιες επιφυλάξεις για την αναπροσαρμογή των ημερών κατά τις οποίες θα τηλεργάζονται οι εργαζόμενοι όταν απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από την εργασία τους λόγω άδειας μητρότητας, ασθενείας ή γονικής άδειας, αφαιρέθηκε σχετική πρόνοια. Για το συγκεκριμένο ζήτημα ο προϊστάμενος κάθε τμήματος θα έχει τη δυνατότητα να το ρυθμίζει.

Θα τουςανοίγουν πειθαρχική

Ως γνωστό, μόνο από τον χώρο διαμονής τους θα μπορούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο να εργάζονται με την μέθοδο της τηλεργασίας. Όσοι δηλώσουν πως θα εργάζονται με τηλεργασία από το σπίτι τους αλλά τελικά εντοπιστούν να εργάζονται σε άλλο χώρο, όπως σε καφετέρια, χώρο αναψυγής, κλπ, θα έχουν μπλεξίματα. Όπως είπε η εκπρόσωπος του ΤΔΔΠ, όσοι τηλεργάζονται εκτός του χώρου διανομής τους θα υπόκεινται σε πειθαρχική έρευνα.

Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών διερωτήθηκαν εάν λήφθηκε πρόνοια στο νομοσχέδιο για τα συστήματα ασφαλείας που θα αποτρέπουν τυχόν κυβερνοεπιθέσεις. Εκ μέρους του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας λέχθηκε πως όλα τα λογισμικά για την τηλεργασία θα είναι εγκατεστημένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εργαζόμενου. «Είτε από το σπίτι του, είτε από κάπου αλλού δεν μας εγγυάται κάποιος πως θα είναι απολύτως ασφαλές. Θα είναι όπως να βρίσκεται στον χώρο εργασίας του» σημείωσε.

Από πλευράς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, έγινε συνεννόηση με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΠΠ) για τον χώρο όπου θα ασκεί τηλεργασία ο εργαζόμενος, έτσι ώστε να πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια και να αποφεύγονται ατυχήματα. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του τμήματος, ο εργαζόμενος θα συμπληρώνει έντυπα ελέγχου για τις προδιαγραφές που θα έχει ο χώρος εργασίας. Είπε, επίσης, πως τα έντυπα ελέγχου χρησιμοποιούνται και από τον ιδιωτικό τομέα.