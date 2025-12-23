Η νέα χρονιά φέρνει σημαντικές προκλήσεις και ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν σύνεση, συνεργασία και αλληλεγγύη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΟΚ, σκιαγραφώντας τις βασικές της προτεραιότητες για το 2026.

Σύμφωνα με τη ΔΕΟΚ, το κεφάλαιο της στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί βραχνά για χιλιάδες πολίτες, και ιδίως για τους νέους, ενώ η ακρίβεια σε βασικά και απολύτως αναγκαία αγαθά συνεχίζει να επιβαρύνει σοβαρά τα νοικοκυριά.

«Οι χαμηλοί και άδικοι μισθοί που προσφέρονται σε εργαζόμενους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον», σημειώνει.

Εργασιακές σχέσεις και συλλογικές συμβάσεις

Η συντεχνία επισημαίνει ότι η εκμετάλλευση σε ορισμένους χώρους εργασίας, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων σε μεγάλο μέρος της αγοράς στερούν την προοπτική σε χιλιάδες εργαζομένους.

Μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων της ΔΕΟΚ περιλαμβάνονται:

η βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης ,

, η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας ώστε τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις ,

ώστε να καλύπτεται από , μια κοινωνικά δίκαιη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση για σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους.

Παράλληλα, θέτει ως στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση των Ταμείων Προνοίας, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ως δεύτερος συνταξιοδοτικός πυλώνας, καθώς και την επανέναρξη του διαλόγου για την αναλογιστική μείωση των συντάξεων κατά 12% για όσους έχουν πολυετή συμμετοχή στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατώτατος μισθός και παραγωγικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προστασία των πολιτών από την αισχροκέρδεια, αλλά και στην ανάγκη προσοχής στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Σημαντικό και ταυτόχρονα επωφελές για όλους, τονίζει η ΔΕΟΚ, είναι και η μετεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σε ό,τι αφορά τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, η ΔΕΟΚ επαναλαμβάνει τη θέση της ότι:

πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% του κατώτατου μισθού ,

, να καθοριστεί ωριαία απόδοσή του , με σταδιακό στόχο τις 38 ώρες εβδομαδιαίως ,

, με , και να περιλαμβάνει επιπρόσθετα ωφελήματα, όπως πληρωμένες αργίες, άδειες ασθενείας και άδειες μητρότητας.

Καταλήγοντας, η ΔΕΟΚ αναφέρει ότι το 2025 σημειώθηκε πρόοδος, ενώ για το 2026 δηλώνει πως «είμαστε έτοιμοι για ακόμα περισσότερα», υπογραμμίζοντας ότι ο παραγόμενος πλούτος δεν μοιράζεται δίκαια μεταξύ των συντελεστών της οικονομίας.