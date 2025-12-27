Στοιχεία από αναρτήσεις influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συγκεντρώθηκαν από ομάδες καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη επιβεβαιώνουν την εκτεταμένη κρυφή διαφήμιση και την επίκληση στα συναισθήματα για τη διαμόρφωση των προτιμήσεων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών, ιδίως μεταξύ των νεότερων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών BEUC και τα μέλη του, καλούν την ΕΕ να περιορίσει επειγόντως το μάρκετινγκ influencers.

Η ΕΕ θέλει να αποτρέψει από τους influencers την προώθηση ανθυγιεινών τροφίμων για την προστασία της υγείας των νέων γενεών. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε μια εποχή που ένα στα τρία παιδιά στην Ευρώπη ζει με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών BEUC.

Μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2025, 14 οργανώσεις καταναλωτών της BEUC από 12 χώρες παρακολούθησαν περίπου 650 αναρτήσεις και βίντεο influencers στο TikTok, το Instagram, το YouTube και το Snapchat. Παρόλο που το μάρκετινγκ influencers εφαρμόζεται σε σχεδόν όλους τους τομείς, αυτή η συλλογή στοιχείων επικεντρώθηκε στα τρόφιμα και τη γρήγορη μόδα, οι οποίοι αποτελούν επικίνδυνους τομείς για τους καταναλωτές. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν μεγαλύτερες περιόδους χρήσης οθονών, υπερβολική κατανάλωση υφασμάτων που βλάπτει τον πλανήτη και ενθάρρυνση για κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών και ποτών.

Η έρευνα έδειξε ότι το 67% των αναρτήσεων και δημοσιεύσεων στον κλάδο των τροφίμων δεν αποκάλυψαν εάν συνεργάζονται με επώνυμες μάρκες (brands). Τη χρήση κρυφών διαφημίσεων και τεχνικών συναισθηματικής χειραγώγησης που διαμορφώνουν τις προτιμήσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών, ιδίως των νέων και ανηλίκων. Τη ραγδαία ανάπτυξη της διαφήμισης, μέσω του influencer marketing, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια με αρνητική επίδραση στα παιδιά και στους εφήβους, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δύσκολο να αντισταθούν, όταν πρόκειται είτε για αγορές φθηνών ρούχων γρήγορης μόδας (fastfashion), είτε για κωδικούς έκπτωσης για την αγορά αεριούχων ποτών. Αλόγιστη χρήση νέων δημιουργικών τεχνικών, οι οποίες εστιάζουν ιδιαίτερα στο παιχνίδι χειραγώγησης των αισθήσεων και συναισθημάτων, με σκοπό τη δημιουργία δεσμών με τους καταναλωτές και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω καταχρηστικών και αθέμιτων πρακτικών.