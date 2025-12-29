Περισσότεροι από 2.800 μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου παρακολούθησαν μέχρι σήμερα διαλέξεις χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), στο πλαίσιο των δράσεών της για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων, με έμφαση στην προστασία από επενδυτικές παγίδες στο διαδίκτυο.

Στον τελευταίο κύκλο διαλέξεων, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025, υλοποιήθηκαν 29 διαλέξεις έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των ίδιων των σχολείων. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε από 13 λειτουργούς της ΕΚΚ, οι οποίοι επισκέφθηκαν σχολεία σε όλες τις επαρχίες, επιμορφώνοντας περισσότερους από 1.100 μαθητές.

Εστίαση στους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος

Οι σχολικές διαλέξεις επικεντρώθηκαν στη συνετή και ασφαλή διαχείριση χρημάτων στο ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Μέσα από διάλογο και πρακτικά παραδείγματα, οι μαθητές ενημερώθηκαν για:

τον εντοπισμό διαδικτυακών παγίδων και παραπλανητικών μηνυμάτων ,

, την προστασία προσωπικών δεδομένων ,

, την αναγνώριση επενδυτικών προτάσεων που εμφανίζονται ως « πολύ καλές για να είναι αληθινές »,

», τη λήψη υπεύθυνων χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία, παρά τις δυνατότητες που προσφέρει, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξαπάτησης και παραπληροφόρησης, καθιστώντας την κριτική αξιολόγηση πληροφοριών αναγκαία δεξιότητα για τους νέους.

Μήνυμα από τον πρόεδρο της ΕΚΚ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, συνεχάρη τα στελέχη που συμμετείχαν, επισημαίνοντας ότι η χρηματοοικονομική επιμόρφωση των νέων αποτελεί επένδυση για την κοινωνία.

Όπως ανέφερε, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, είναι κρίσιμο οι μαθητές να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες από νεαρή ηλικία, ώστε να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις, να προστατεύονται από κινδύνους και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση.

Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2025

Οι διαλέξεις εντάχθηκαν στις δράσεις της ΕΚΚ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2025 (World Investor Week – WIW 2025), η οποία φέτος επικεντρώθηκε στην προστασία των επενδυτών στο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ άλλων δράσεων, η ΕΚΚ:

δημιούργησε διαδικτυακό κουίζ για την αξιολόγηση της ικανότητας των πολιτών να αναγνωρίζουν κινδύνους,

για την αξιολόγηση της ικανότητας των πολιτών να αναγνωρίζουν κινδύνους, υλοποίησε στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ,

, ανάρτησε Οδηγό Επενδυτών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε σχετικό άρθρο, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΚ Πανίκκος Βάκκου προειδοποιεί ότι η λήψη οικονομικών αποφάσεων αποκλειστικά με βάση εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενέχει σοβαρούς κινδύνους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κριτικής σκέψης και της επαρκούς χρηματοοικονομικής γνώσης.

Στρατηγικός πυλώνας για την ΕΚΚ

Η επιμόρφωση και η προστασία των επενδυτών αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα της ΕΚΚ. Εκπαιδευτικό υλικό, οδηγοί και εργαλεία χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης είναι διαθέσιμα μέσω της Πύλης Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης της ΕΚΚ, ενώ η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Στρατηγική για την ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο.