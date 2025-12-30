Στο ίδιο επίπεδο με το χριστουγεννιάτικο παραμένει το κόστος του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού, καθώς οι μειώσεις τιμών περιορίζονται σε ντομάτες και αγγουράκια και είναι ανεπαίσθητες, χωρίς ουσιαστική επίδραση στο συνολικό κόστος, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης.

Όπως ανέφερε, έρευνα του Συνδέσμου για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στη Λευκωσία κατέγραψε ότι το κόστος για «πλούσιο τραπέζι» 34 προϊόντων ανήλθε στα 160 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και στα 227 ευρώ για εξαμελή, ενώ για «οικονομικό τραπέζι» 19 προϊόντων διαμορφώθηκε στα 98 ευρώ και 129 ευρώ αντίστοιχα. Για νοικοκυριά χαμηλότερων εισοδημάτων, με 11 από τα 34 είδη, το κόστος υπολογίστηκε στα 33 ευρώ για τετραμελή και 49 ευρώ για εξαμελή οικογένεια. Σε σύγκριση με το 2024, καταγράφεται αύξηση 9%.

Διευκρίνισε ότι η έρευνα διενεργήθηκε σε υπεραγορές στη Λευκωσία, και όχι σε συνοικιακά καταστήματα, με τιμές από τις ίδιες αλυσίδες που περιλήφθηκαν και στην περσινή έρευνα, ώστε να υπάρχει συγκρίσιμο μέτρο. Για τις υπόλοιπες επαρχίες, σημείωσε ότι δεν υπήρξαν εθελοντές, προσθέτοντας ότι οι τέσσερις υπεραγορές που εξετάστηκαν πωλούν στις ίδιες τιμές παγκύπρια.

Σε ό,τι αφορά το e-Kalathi, ο κ. Δρουσιώτης ζήτησε από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή να δημοσιοποιήσει απολογισμό της μέχρι σήμερα λειτουργίας της εφαρμογής, υποστηρίζοντας ότι, κατά την εκτίμηση του Συνδέσμου, «απέτυχε να ικανοποιήσει τα υπεσχημένα και τα προσδοκόμενα».

Ειδικότερα, ανέφερε ότι αλυσίδα υπεραγορών παγκύπριας δραστηριοποίησης παρουσίασε ελλιπή συμμετοχή στο e-Kalathi για 15 από τις 60 ημέρες του διμήνου Οκτωβρίου–Νοεμβρίου, ενώ από τα 478 προϊόντα της εφαρμογής διέθετε μόλις 120–125. Επιπλέον, από 17 έως 29 Δεκεμβρίου δεν συμμετείχε καθόλου. Αντίστοιχα, δεύτερη αλυσίδα είχε τον Οκτώβριο 135 προϊόντα στο e-Kalathi.

Κατά τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τα στοιχεία αυτά δεν στηρίζουν τον καταναλωτή, δεδομένου ότι οι υπεραγορές διαθέτουν 8.000–10.000 κωδικούς, ενώ στην εφαρμογή περιλαμβάνονται μόλις 478, χωρίς καμία αλυσίδα να τα διαθέτει όλα. Υπενθύμισε, δε, ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί πως το e-Kalathi θα περιλαμβάνει 3.000 προϊόντα, αριθμός που μειώθηκε σταδιακά.

Τέλος, χαρακτήρισε το e-Kalathi μη εύχρηστο, σημειώνοντας ότι, βάσει πληροφόρησης του Συνδέσμου, 9 στους 10 χρήστες δεν το χρησιμοποίησαν ξανά, και κάλεσε δημόσια την αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσει εάν μετά από έξι μήνες λειτουργίας η εφαρμογή πέτυχε ή απέτυχε, καθώς και πόσοι από τους 10.000 χρήστες συνεχίζουν να τη χρησιμοποιούν.