Στις προκλήσεις και τις μεταρρυθμίσεις του 2025, αλλά και στις προτεραιότητες για το 2026, αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε το 2025 σε ουσιαστικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής, προσφέροντας περισσότερες λύσεις και επιλογές, κυρίως για νέους και νεαρά ζευγάρια.

Παράλληλα, με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, ενισχύθηκαν η διαφάνεια, η ισονομία και η αξιοκρατία, ενώ η ταχεία αδειοδότηση της ανάπτυξης συνέβαλε στη μείωση καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας πολιτών και επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πολεοδομική αμνηστία, μέσω της οποίας χιλιάδες πολίτες που παρέμεναν για χρόνια εγκλωβισμένοι απέκτησαν τη δυνατότητα να εκδώσουν τίτλους ιδιοκτησίας.

Για το 2026, ο Υπουργός προανήγγειλε ουσιαστικές αλλαγές στα Τμήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με στόχο σύγχρονες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσταση, υπογράμμισε ότι από την 1η Ιανουαρίου η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική ευθύνη αλλά και μεγάλη ευκαιρία για ενίσχυση της φωνής και του κύρους της χώρας στην Ευρώπη.

Ο κ. Ιωάννου ευχήθηκε υγεία, δύναμη και ένα καλύτερο 2026 για όλους.