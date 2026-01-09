Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και συγκεκριμένα έως τον Ιούνιο, αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες επέκτασης του λιμανιού στο Λατσί, στην επαρχία Πάφου, όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο Γενικός Διευθυντής της Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), Άνθιμος Χριστοδουλίδης.

Το έργο περιλαμβάνει την προσθήκη περίπου 184 νέων θέσεων ελλιμενισμού, καθώς και τη δημιουργία χερσαίων υποστηρικτικών υποδομών συνολικού εμβαδού περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, οι υποδομές θα περιλαμβάνουν χώρους συντήρησης και επιδιόρθωσης σκαφών, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, γραφεία, καθώς και εγκαταστάσεις για τη στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα 52 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της ΑΛΚ, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα αποθεματικά της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Πρώτο «πράσινο» λιμάνι στην Κύπρο

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της ανάπτυξης, καθώς το λιμάνι του Λατσιού αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο «πράσινο» λιμάνι της Κύπρου. Όπως εξήγησε ο κ. Χριστοδουλίδης, στο έργο θα εφαρμοστούν πρακτικές κυκλικής οικονομίας, ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τόσο με την τοπική κοινωνία όσο και με τον Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, με αντικείμενο τόσο τα περιβαλλοντικά ζητήματα όσο και τη συνολική λειτουργία του έργου.

Σε εξέλιξη οι αδειοδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των απαραίτητων μελετών, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.

Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, είναι η προώθηση του έργου στο Γενικό Λογιστήριο για έγκριση, ώστε να ακολουθήσει η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου σε εργολάβο.

Καταληκτικά, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΛΚ χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την περιοχή του Λατσιού όσο και για τη συνολική λιμενική ανάπτυξη της Κύπρου, σημειώνοντας ότι, παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και το έργο ανάπτυξης του λιμανιού στο Βασιλικό.