Οριακή αύξηση κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται, ο ΔΤΚατ διαμορφώθηκε στις 146,86 μονάδες, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 0,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Σε τριμηνιαία βάση, ωστόσο, καταγράφηκε μείωση 0,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ένδειξη σταθεροποίησης της αγοράς κατοικίας.

Νέες και υφιστάμενες κατοικίες

Αναλυτικότερα, ο δείκτης για τις νέες οικιστικές μονάδες το γ’ τρίμηνο του 2025 υπολογίστηκε στις 164,28 μονάδες, έναντι 164,60 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας ήπια υποχώρηση.

Αντίστοιχα, ο δείκτης για τις υφιστάμενες οικιστικές μονάδες διαμορφώθηκε στις 134,75 μονάδες, από 135,29 μονάδες το β’ τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη συγκρατημένη πορεία των τιμών στη δευτερογενή αγορά.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια εικόνα χαμηλής μεταβλητότητας στις τιμές κατοικιών, με οριακές μεταβολές τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση.