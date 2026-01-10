Ιδιαίτερα χρήσιμη και παραγωγική αποδείχτηκε η χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς μέσω αυτής, δόθηκε η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν ορισμένα ζητήματα, να τροχοδρομηθούν κάποια άλλα, καθώς και να επαναβεβαιωθεί η διαφωνία των εταίρων σε θέματα που είχαν ήδη συζητηθεί.

Τα σημαντικότερα θέματα τα οποία προέκυψαν μετά τη χθεσινή συνεδρία ήταν:

(α) Η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει την αποσπασματική προώθηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ώστε να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της.

(β) Η συζήτηση για το θέμα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού θα ξεκινήσει άμεσα, με ορίζοντα όμως των οποιωνδήποτε αλλαγών το 2028, οπότε και θα προκύψει εκ νέου η αναθεώρηση του διατάγματος.

(γ) Μετά τις επεξηγήσεις που δόθηκαν σε σχέση με την απόφαση που λήφθηκε για τον κατώτατο μισθό, οι συντεχνίες αποφάσισαν ότι θα επιμείνουν στην απόφαση τους να ζητήσουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

(δ) Η εργοδοτική πλευρά, επ’ ουδενί δεν πρόκειται να συναινέσει σε οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στον κατώτατο μισθό πριν από το 2028. (ε) Τέλος, σε σχέση με το θέμα της επάρκειας κατώτατων μισθών, αναφέρθηκε ότι θα συνεχιστεί τάχιστα η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή, ώστε να υπάρξει κατάληξη και να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Κατώτατος: Διαφωνιών συνέχεια…

Αναλυτικότερα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμενόταν η ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Εργασίας και η συζήτηση που θα ακολουθούσε γύρω από το θέμα του κατώτατου μισθού. Από τις εξηγήσεις που δόθηκαν σε σχέση με τις παραμέτρους που ώθησαν την κυβερνητική πλευρά να λάβει την τελική της απόφαση, φάνηκε ότι οι διαφωνίες εργοδοτών και συντεχνιών παραμένουν για το τελικό ποσό.

Ωστόσο, η συνδικαλιστική πλευρά θεωρεί ότι με βάση την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής προς το Υπουργείο Εργασίας, το τελικό ποσό του κατώτατου μισθού θα μπορούσε να ήταν υψηλότερο. (Η Επιτροπή εισηγήθηκε ένα εύρος τιμών που θα μπορούσε να καταλήξει ο κατώτατος, με το υψηλότερο σημείο να φτάνει στα 1115 ευρώ). Ως εκ τούτου, οι συντεχνίες θεωρούν ότι δεν έχει εκλείψει ο λόγος για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο θα αναμένουν να απαντήσει στο αίτημα για συνάντηση εντός της επόμενης βδομάδας.

Από την άλλη πλευρά τώρα, οι εργοδότες θεωρούν ότι το θέμα του κατώτατου μισθού έχει λήξει μέχρι το 2028 παρά τις όποιες διαφωνίες έχουν και οι ίδιοι σε σχέση με την κυβερνητική απόφαση. Μάλιστα, σημειώνουν ότι η προσπάθεια των συντεχνιών να συναντηθούν με τον Πρόεδρο, με σκοπό να τον επηρεάσουν να αλλάξει το κυβερνητικό διάταγμα δεν αποτελεί σωστή πρακτική. Για να υπογραμμίσουν ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να δεχθούν αλλαγές επί του διατάγματος, πριν από την επόμενη αναθεώρηση το 2028.

Σε ερώτηση εάν η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού θα συζητηθεί μέσα στο 2026, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε μετά το πέρας της συνάντησης ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει άμεσα. «Είναι ένα από τα θέματα για το οποίο ανέφερα στο Σώμα ότι με βάση και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα ξεκινήσει η συζήτηση». Πρόσθεσε ότι αποφασίστηκε όπως η Επιτροπή Αναπροσαρμογής Κατώτατου Μισθού, συνεχίσει το έργο της εντός του 2026 – δηλαδή συνεχίζει να είναι εν ενεργεία η Επιτροπή – για συζήτηση θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό διαδικασίας, μελέτης αντικτύπου του ύψους του κατώτατου μισθού στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς επίσης και τη συζήτηση της ανάγκης καθορισμού διασύνδεσης με ωριαία απόδοση.

Συνταξιοδοτικό: Αποσπασματική μεταρρύθμιση

Το άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο συζητήθηκε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, ήταν η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο υπουργός Εργασίας εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με την αποσπασματική υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Δηλαδή, αντί να υπάρξει ένας ενιαίος σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα, θα προχωρήσουν πρώτα οι αλλαγές για τον πρώτο πυλώνα (Θεσμοθετημένο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης) που αφορά στις συντάξεις που παραχωρούνται μέσω του ΤΚΑ και να ακολουθήσει στη συνέχεια ο δεύτερος πυλώνας (Ταμεία Προνοίας).

Η εργοδοτική πλευράς δεν έφερε ιδιαίτερες ενστάσεις επί τούτου, εφόσον βέβαια συμφωνηθούν οι βασικές παράμετροι, ωστόσο οι συντεχνίες θεωρούν ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να είναι ενιαία και να προχωρήσουν μαζί οι αλλαγές στους δύο πυλώνες. Χαρακτηριστικά σημειώθηκε ότι οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν για το γνωστό θέμα του πέναλτι του 12% θα ήταν πιο εύκολο να υλοποιηθούν εφόσον οι δυο πυλώνες προχωρήσουν ταυτόχρονα.

Επί του συγκεκριμένου θέματος, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έγινε ενημέρωση του Σώματος από τον αναλογιστή για την πρόοδο των διεργασιών σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και πρόσθεσε ότι αποφασίστηκε πως η συζήτηση «θα συνεχιστεί άμεσα, είτε κατ’ ιδίαν, είτε όλοι μαζί οι εταίροι, ούτως ώστε να ενημερωθούν, να πουν τα ίδια πράγματα, να καταλαβαίνουν τα ίδια πράγματα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλες τις φάσεις της μεταρρύθμισης με απώτερο στόχο όσο το δυνατόν πιο σύντομα να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση αυτή».

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ο αρχικός σχεδιασμός είναι μέσα στο 2026 να ολοκληρωθεί η συζήτηση, κατάθεση και η έγκριση από τη Βουλή της νέας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με απώτερο στόχο το 2027 να μπορεί να υλοποιηθεί προς όφελος των πολιτών.