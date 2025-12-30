Να που το αναγνωρίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν είναι τέλεια η συμφωνία για την ΑΤΑ», ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Φιλελεύθερο. Ναι, αλλά όταν υπεγράφη αυτή η συμφωνία, η Προεδρία την παρουσίασε ως μεγάλο επίτευγμα, προϊόν του ειλικρινούς, υποτίθεται, κοινωνικού διαλόγου.

Αλλά δεν ήταν. Το ήξεραν όλοι, το παραδέχεται τώρα και ο κ. Χριστοδουλίδης, έστω διπλωματικά, έστω μετά από ένα δίμηνο σχεδόν.

Περιττό να πούμε εν εκτάσει γιατί δεν ήταν τέλεια -ούτε καν καλή- η συμφωνία για την ΑΤΑ. Περιόρισε τους δικαιούχους σε εκείνους που ήδη την έπαιρναν και κράτησε στο περιθώριο την πλειοψηφία. Μπήκαν, λένε, στους δικαιούχους οι λήπτες κατώτατου μισθού, κάπου 55 χιλιάδες εργαζόμενοι- αλλά ουσιαστικό όφελος δεν είδαν και δεν θα δουν ούτε αυτοί. Αποδείχθηκε τις προάλλες.

Αν ο Πρόεδρος και η Κυβέρνησή του ήθελαν πραγματικά να κάνουν μεταρρύθμιση στον φρέσκο θεσμό του κατώτατου μισθού θα μπορούσαν απλά να ανταλλάξουν με τους εργοδότες τα 1.088 ευρώ μεικτά τον μήνα (αντί των 1.125 ευρώ μίνιμουμ, που τεκμηρίωνε ο τέως υπουργός Εργασίας) με την ωριαία απόδοση του μισθού. Ώστε αυτοί που εργάζονται πέραν των 38 ωρών να παίρνουν περισσότερα από τον κατώτατο. Διότι, έτσι όπως τον άφησαν τον θεσμό, ο κατώτατος των 1.088 μειώνεται επί της ουσίας αν είσαι υποχρεωμένος να δουλέψεις 42 ή 44 ή 48 ώρες για να τον πάρεις, ενώ κάποιοι άλλοι παίρνουν αυτό το ποσό με 38 ώρες εργασίας. Ούτε καν αυτό δεν επέβαλε η Κυβέρνηση, παρ’ ότι το είχε υποσχεθεί πριν μία διετία.

«Αν ήταν αποκλειστικά δική μας η απόφαση (για την ΑΤΑ) θα ήταν διαφορετική», είπε ο ΠτΔ. Και όμως κ. Πρόεδρε, ήταν δική σας (προσωπική) απόφαση να εκχωρήσετε εν τέλει το δικαίωμα απόφασης στους κοινωνικούς εταίρους. Διαψεύδοντας όσους είχαν πιστέψει πως θα εμμένατε μέχρι τέλους στην πολιτική απόφαση για ΑΤΑ σε Όλους. Με κάποια κριτήρια ανά εισοδηματική κατηγορία και με κόφτη στις 2.500 τον μήνα. Δεν ξεχνάμε όμως ότι μεγάλη ευθύνη για αυτή την αποτυχία φέρουν οι μεγάλες συντεχνίες. Αλλά και τα μεγάλα κόμματα. Που λούφαξαν. Δεν σας ενθάρρυναν.

Για τον πληθωρισμό στις τιμές τα είπε καλά ο Πρόεδρος στη συνέντευξη. Γνώμη της στήλης. Σε αυτούς που λένε και κοντεύουν να το πιστέψουν πως δεν έχουμε πληθωρισμό τώρα πια, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο Πρόεδρος είπε πως ναι μεν ο πληθωρισμός έπεσε στο 1 με 1.5% και είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ, αλλά μάς έμεινε η ακρίβεια (σ.σ. των προηγούμενων χρόνων). «Οι τιμές έμειναν σε υψηλά επίπεδα», είπε ορθότατα. Κι αν μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού, πιο πολύ είναι γιατί έπεσε η τιμή του καυσίμου της ΑΗΚ και οι τιμές των πετρελαιοειδών κίνησης. Οι υπόλοιποι στο εμπόριο τον χαβά τους, σε μεγάλο ποσοστό. Τρία δισ. ο τζίρος το ’25, αλλά προσοχή να μην καταρρεύσουν οι επιχειρήσεις αν δώσουν 1100 – 1125 μεικτά για κατώτατο μισθό.

Και πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια; Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, «πρέπει να ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη των μισθών του κόσμου και να μειώσουμε το κόστος των αναγκαίων (σ.σ. ανελαστικών) εξόδων»… Προσοχή κ. Πρόεδρε, μην σας βγάλουν καμιά ανακοίνωση ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και σας καταγγείλουν πως με την σκοπούμενη ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα ανατροφοδοτήσετε τον πληθωρισμό. Το λένε συχνά. Ασχέτως που, όταν πέφτουν αγοραστική δύναμη και ζήτηση, σπανίως πέφτουν αντίστοιχα οι τιμές.

Όμως, πώς θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη, αφού τη θέτει στις προτεραιότητες ο Πρόεδρος; «Στόχος, να μειώσουμε την τιμή του ηλεκτρισμού και να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη με την ΑΤΑ». Για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού μόνη σωτηρία πλέον, Πρόεδρε, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, είναι η μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Κάτι που ήδη είναι σε εξέλιξη, αν και η τιμή στο καύσιμο της ΑΗΚ παραμένει έως και υπερδιπλάσια από την τιμή του μετρικού τόνου για ηλεκτροπαραγωγή πριν από δέκα χρόνια.

Όσο για την ΑΤΑ και τη συμβολή της στην αγοραστική δύναμη, κ. Πρόεδρε, τι να (ξανα)πούμε; Είχατε στο χέρι μια τεράστια φιλολαϊκή αλλαγή και αντί να την πάρετε στη Βουλή για έγκριση (κι ας έλεγαν όχι, αν τους έπαιρνε) υποχωρήσατε ατάκτως. Για να πείτε τώρα πως δεν ήταν η τέλεια συμφωνία. Μια από τα ίδια ήταν, σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς.