Για μια ακόμη χρονιά η παραμονή των Χριστουγέννων δικαιολόγησε τον χαρακτηρισμό της πιο εμπορικής μέρας του χρόνου. Η 24η Δεκεμβρίου αποτέλεσε και φέτος σημείο αναφοράς για το λιανεμπόριο, με τις υπεραγορές να προσελκύουν μακράν το μεγαλύτερο κομμάτι της εμπορικής κίνησης.

Όπως είναι γνωστό, ο Δεκέμβριος αποτελεί τον πιο εμπορικό μήνα κάθε χρόνου και φέτος αυτό δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Πόσο μάλλον με ολόκληρο τον κλάδο να καταγράφει νούμερα ρεκόρ και να αποτελεί πλέον ένα από τους βασικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Μιλώντας στον «Φ», ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ) Μάριος Αντωνίου, ανέφερε ότι τόσο τα malls όσο και οι εμπορικοί δρόμοι έσφυζαν από ζωή τις τελευταίες μέρες, κίνηση η οποία μεταφράστηκε σε σημαντικές αγορές, αυξάνοντας κατακόρυφα τον όγκο του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο.

Μακράν το μεγαλύτερο κομμάτι της κίνησης απορρόφησαν οι υπεραγορές, ωστόσο ικανοποιητικά κινήθηκαν οι αγορές δώρων, επιτραπέζιων παιχνιδιών και ασφαλώς ηλεκτρονικών ειδών. «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την κίνηση στην αγορά», σημείωσε ο κ. Αντωνίου, επισημαίνοντας ότι το 2025 κλείνει με αριθμούς ρεκόρ για το λιανεμπόριο, καθιστώντας τη χρονιά απολύτως θετική. Πρόσθεσε δε, ότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και η νέα χρονιά θα κινηθεί σε θετικούς ρυθμούς.

Ερωτηθείς για το πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες μέρες μετά τις 24 του μήνα, ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι στις 27 Δεκεμβρίου, και αφού είχε προηγηθεί ένα διήμερο με κλειστά καταστήματα, παρατηρήθηκε το αδιαχώρητο, ενώ χθες 29 του μήνα, με την καταβολή του 13ου μισθού στη δημόσια υπηρεσία, αναμενόταν ότι θα υπήρχε και πάλι σημαντικά αυξημένη κίνηση στην αγορά.

Εντυπωσιακή ανάπτυξη

Σε σχέση με την πορεία που ακολουθεί ευρύτερα ο κλάδος, ο γενικός γραμματέας του ΠΑΣΥΛΕ υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή, κάτι που φαίνεται και από τα νούμερα της Στατιστικής. Υπενθύμισε ότι τον Οκτώβριο, έρευνα της Eurostat κατέταξε την Κύπρο μεταξύ των τριών πρώτων χωρών, όσον αφορά στις μεγαλύτερες αυξήσεις στον όγκο κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο. Όπως εξήγησε ο κ. Αντωνίου, στην περίπτωση που αυξανόταν μόνο η αξία του κύκλου εργασιών, τότε ενδεχομένως να μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό οφειλόταν και στις αυξήσεις των τιμών. Ωστόσο, η αύξηση του όγκου δείχνει ότι η αγορά έχει μεγαλώσει. Και αυτό οφείλεται σε δυο βασικούς παράγοντες. Στην εξαιρετική πορεία που ακολουθεί ο τουρισμός, με τους επισκέπτες που φτάνουν στο νησί μας να δίνουν τεράστια ώθηση στο εμπόριο, αλλά και στους ξένους, οι οποίοι πλέον μένουν μόνιμα στη χώρα μας και ενισχύουν το παζάρι με τις αγορές τους.

Ενδεικτικά, ο κ. Αντωνίου επισήμανε ότι μετά τον τουρισμό, το εμπόριο στο σύνολο του είναι πλέον ο μεγαλύτερος κλάδος της κυπριακής οικονομίας. Μάλιστα, ειδικά το λιανεμπόριο, εκτιμήσεις ανεβάζουν τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ, περίπου στο 16%.

Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο στο κομμάτι της απασχόλησης, με το ποσοστό του ν’ ανέρχεται περίπου στο 20% του συνόλου.

Όσον αφορά δε στον κύκλο εργασιών, εκεί τα νούμερα μοιάζουν εξωπραγματικά. Μόνο ο τομέας των τροφίμων «τζιράρει» ένα ποσό που αγγίζει τα 3 δις ετησίως. Εάν σε αυτά προστεθούν η ένδυση – υπόδηση, τα ηλεκτρονικά, τα DIY και γενικά το υπόλοιπο κομμάτι του λιανεμπορίου, τότε το ποσό εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα νούμερα.

Αισιόδοξες οι προοπτικές

Όσον αφορά στην επόμενη χρονιά, αλλά και το άμεσο μέλλον, οι εκτιμήσεις είναι αισιόδοξες και ενθαρρυντικές, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει κάποιο νέο έκτακτο γεγονός που θα δημιουργήσει εντάσεις στην περιοχή μας. Όπως είπε ο κ. Αντωνίου στον «Φ», το 2026 αναμένεται να μπει δυναμικά με τα χειμερινά ξεπουλήματα να ξεκινούν τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου και να επικεντρώνονται κυρίως στο κομμάτι της ένδυσης – υπόδησης.

Στη μεγάλη εικόνα, το γεγονός ότι καταφθάνουν στη χώρα μας ξένες αλυσίδες ή υφιστάμενες ενισχύουν την παρουσία τους, ότι υπάρχει waiting list στα εμπορικά κέντρα για την περίπτωση που θα κενωθεί ένα κατάστημα και ότι έρχονται ακόμα δυο εμπορικά κέντρα στη Λεμεσό, δείχνει την εμπιστοσύνη Κυπρίων και ξένων επενδυτών στο μέλλον του κλάδου.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι στον κλάδο επικρατεί έντονος ανταγωνισμός, γεγονός που συμβάλλει ώστε να διατηρούνται οι τιμές σε ελκυστικά επίπεδα και να μην μπορεί κάποιος να αυξήσει τις τιμές του σε παράλογα επίπεδα. Όσον αφορά δε στους καταναλωτές, ο γγ του ΠΑΣΥΛΕ ανέφερε ότι πλέον είναι μελετημένοι, ενημερώνονται για τις τιμές και την ποικιλία των προϊόντων και αγοράζουν αυτά που χρειάζονται.