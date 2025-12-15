Ετήσια αύξηση 4,8% κατέγραψε ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου κατά το γ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση παρουσίασε το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, με άνοδο 17,9%, καθώς και το μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο, το οποίο κατέγραψε αύξηση 10,8%.

Αντίθετα, μείωση 5,1% σημειώθηκε στο χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, αποτελώντας τη μοναδική κατηγορία με αρνητική μεταβολή κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Θετική εικόνα καταγράφεται και στον τομέα του Εμπορίου και της Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων, όπου ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών αυξήθηκε κατά 7,6% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τη μεγαλύτερη άνοδο στον συγκεκριμένο τομέα παρουσίασε η πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, με αύξηση 10,5%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ζήτησης.