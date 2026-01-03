Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν προτίθενται να περιμένουν άλλα δυο χρόνια, όταν προβλέπεται να αναθεωρηθεί εκ νέου το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, δηλαδή το 2028, ώστε να εφαρμοστούν οι πρόνοιες οι οποίες δεν περιλήφθηκαν σε αυτό της 31ης Δεκεμβρίου.

Μετά από τη χθεσινή σύσκεψη των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, αποφασίστηκε ότι εντός της βδομάδας που μπαίνει θα σταλεί νέο αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο θα διαβιβασθεί ταυτόχρονα και υπόμνημα με τέσσερα βασικά εργασιακά ζητήματα, ένα εκ των οποίων θα είναι και ο κατώτατος μισθός.

Ειδικότερα, το συνδικαλιστικό κίνημα παρουσιάζεται άκρως απογοητευμένο με τις τελευταίες αποφάσεις της Κυβέρνησης σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, εξού και ζητούσαν την άμεση ανάκληση της απόφασης που είχε ληφθεί, προτού εκδοθεί το σχετικό διάταγμα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε, και χθες οι τρεις συντεχνίες συναντήθηκαν ώστε να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα. Το πνεύμα της συνάντησης ήταν ότι οι συντεχνίες δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια και να περιμένουν τη νέα αναθεώρηση του κατώτατου μισθού το 2028. «Εάν η Κυβέρνηση θέλει, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ακόμα και τώρα», είναι το μήνυμα που βγήκε από τη συνάντηση.

Ως εκ τούτου, η πρώτη κίνηση των συντεχνιών είναι να υποβάλουν αίτημα εντός της βδομάδας που μπαίνει για νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ο λόγος που επισημαίνεται το «νέα συνάντηση», δεν είναι γιατί θα ακολουθήσει τη συνάντηση που είχαν οι συντεχνίες με τον ΠτΔ για το θέμα της ΑΤΑ, αλλά γιατί όπως υποστηρίζουν, είχε σταλεί αίτημα για συνάντηση και πριν από μερικές μέρες, συγκεκριμένα προτού εκδοθεί το διάταγμα για τον κατώτατο, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από το Προεδρικό, αναφέρουν.

Τα τέσσερα κεφάλαια

Συναφώς, πέραν του αιτήματος για συνάντηση, θα ετοιμαστεί και θα σταλεί υπόμνημα με τέσσερα βασικά εργασιακά θέματα, τα οποία οι συντεχνίες κρίνουν ως ιδιαίτερα σημαντικά. Συγκεκριμένα:

(α) Το πρώτο θέμα αφορά όπως γίνεται αντιληπτό τον κατώτατο μισθό. Οι συντεχνίες θα θέσουν επί τούτου τρία σημεία. Το ύψος του κατώτατου, το οποίο θεωρούν χαμηλό σε σχέση με ότι θα έπρεπε να είναι, βάση του διάμεσου μισθού και της προσθήκης της ΑΤΑ. Το θέμα της ωριαίας απόδοσης, το οποίο επίσης οι συντεχνίες κρίνουν ως πολύ σημαντικό και τρίτο σημείο το θέμα που αφορά στο ύψος του μισθού κατά την πρόσληψη, ώστε να συνάδει με τις συμφωνίες που γίνονται στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων.

(β) Το θέμα των αλλοδαπών εργαζόμενων από τρίτες χώρες είναι το δεύτερο ζήτημα που θα βάλουν στο τραπέζι οι συντεχνίες, με την υποσημείωση ότι η εργοδοτική πλευρά εφαρμόζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης απορρύθμιση της αγοράς εργασίας σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας.

(γ) Το θέμα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε περισσότερους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και της διασύνδεσης της υποβολής προσφορών για έργα του δημοσίου με την εφαρμογή από πλευράς εργοδότη συλλογικών συμβάσεων.

(δ) Την άμεση προώθηση του συστήματος Εργάνη 2, το οποίο θα επιφέρει καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο στην αγορά εργασίας και θα μειώσει δραστικά τις όποιες παρανομίες.

Όπως γίνεται αντιληπτό, από το υπόμνημα απουσιάζει το μεγάλο κεφάλαιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Όπως αναφέρεται από πλευράς συνδικαλιστικού κινήματος, οι όποιες κυβερνητικές εξαγγελίες για το συγκεκριμένο θέμα δεν αναμένεται να υλοποιηθούν και τοποθετούν την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης τέλος του 2026 και αρχική εφαρμογή της το 2027 με την πλήρη εφαρμογή να πηγαίνει χρονικά στο 2031. Χρονοδιάγραμμα που, όπως αναφέρουν, βρισκόταν στον αρχικό σχεδιασμό.

Συνεδρία Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος

Τέλος, σημειώνεται ότι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου έχει οριστεί συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην πρώτη κατά την οποία θα προεδρεύσει ο νυν υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας. Ως είθισται, η κάθε πλευρά θα θέσει τα θέματα τα οποία κρίνει ως ύψιστης σημασίας και θα ζητήσει όπως συζητηθούν στα πλαίσια του Σώματος. Ακολούθως, αναμένεται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη διαμόρφωση ατζέντας και χρονοδιαγράμματος για τη συζήτηση των θεμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα μετέχουν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ. Ως παρατηρητές, συμμετέχουν η ΠΑΣΥΔΥ και η ΠΟΑΣΟ. Του Σώματος προεδρεύει ο υπουργός Εργασίας.