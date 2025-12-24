Να πουν οι εργοδοτικές οργανώσεις ό,τι νομίζουν, να πουν και οι συντεχνίες, να πει και ο κ. Μουσιούττας, να πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εμείς κρατάμε τι είπε ο Αβέρωφ:

«Με λογιστικές αλχημείες κούρεψαν τον νέο κατώτατο μισθό τουλάχιστον 100 ευρώ τον μήνα και με προκλητικό τρόπο οι κυβερνώντες το παρουσιάζουν και ως βελτίωση. Αναφέρω μόνο ένα βασικό σημείο. Και θα επανέλθω με λεπτομέρειες μετά τις Γιορτές. Και απολογούμαι που χαλώ το κλίμα των ημερών. Δεν αποφασίζεις για τον κατώτατο του 2026 με βάση τον διάμεσο μισθό του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει με έξοδα του 2026 και μισθό βασισμένο στα δεδομένα του 2024 και ιδιαίτερα οι πιο χαμηλά αμειβόμενοι. Το πλέον απαράδεκτο είναι ενώ τους κουτσουρεύουν τον μισθό, επικαλούνται και την συμπερίληψη της ΑΤΑ. Καλύτερα να τους αναπροσάρμοζαν τον κατώτατο του 2026 με βάση τον προβλεπόμενο διάμεσο του 2026 έστω και χωρίς την πολυδιαφημιζόμενη – και καλοσχεδιασμένη- ΑΤΑ. Σε τέτοια περίπτωση οι δικαιούχοι θα επωφελούντο πέραν των 100 ευρώ τον μήνα».

Και κάτι επιπρόσθετα: Η Κυβέρνηση αποφάσισε ΞΑΝΑ πως δεν έχει σημασία αν τον ίδιο κατώτατο παίρνουν και αυτοί που δουλεύουν 38 ώρες και αυτοί που δουλευουν 40, 42, 44, 46 κοκ. Λαμπρά κ. Μουσιούττα.

ΧΡΥΜΑ