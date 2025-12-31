Σε αναθεώρηση των κατώτατων ορίων μισθών προχωρεί η Πολιτεία, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2025, με την έκδοση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την 31η Δεκεμβρίου 2025, νέου Διατάγματος δυνάμει του Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμου (Κ.Δ.Π. 427/2025).

Το νέο Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και καθορίζει αναθεωρημένα κατώτατα όρια μισθών για εργοδοτούμενους στη Δημοκρατία, τα οποία αφορούν πλήρη απασχόληση.

Νέα κατώτατα όρια μισθών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος:

Ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός κατά την πρόσληψη αυξάνεται από €900 σε €979 μεικτά , για εργοδοτούμενους που δεν έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη .

αυξάνεται από , για εργοδοτούμενους που . Μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός αυξάνεται από €1.000 σε €1.088 μεικτά.

Τα πιο πάνω ποσά αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, ενώ για περιπτώσεις μερικής απασχόλησης προβλέπεται αναλογική προσαρμογή, με βάση τις ώρες εργασίας σε σχέση με το πλήρες ωράριο.

Ωράριο και λοιπές πρόνοιες

Το Διάταγμα διατηρεί ως ωράριο πλήρους απασχόλησης αυτό που ίσχυε κατά την έκδοσή του, σύμφωνα με νομοθεσία, διάταγμα, συλλογική σύμβαση, έθιμο ή πρακτική που εφαρμόζεται σε κάθε οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, καταργείται το Τροποποιητικό Διάταγμα του 2023, ενώ επικαιροποιούνται τεχνικές αναφορές σε συναφή διατάγματα που αφορούν ειδικούς τομείς απασχόλησης.