Δεν ολοκληρώνεται ήρεμα το 2025, όσον αφορά στο μέτωπο των εργασιακών σχέσεων και δεν αναμένεται να ξεκινήσει ήρεμα το 2026. Αιτία η απόφαση της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, η οποία δυσαρέστησε και μάλιστα έντονα τόσο τις συντεχνίες, όσο και τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Το διάταγμα αναμένεται να εκδοθεί σήμερα, καθώς η απόφαση θα ισχύσει από την 1.1.2026 με ορίζοντα το 2028, αφού η διάρκεια του ανέρχεται στα δύο χρόνια. Ωστόσο, με το επιτακτικό αίτημα των συντεχνιών για ανάκληση της απόφασης δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής, αν και τυχόν αλλαγή του ποσού προς τα πάνω ή προσθήκη του ζητήματος της ωριαίας απόδοσης αναμένεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση των εργοδοτών.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 979 ευρώ για νεοεισερχόμενους εργαζόμενους και στα 1.088 ευρώ μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών απασχόλησης. Σημειώνεται ότι η απόφαση αφορά σε ακάθαρτα ποσά.

Αναλυτικότερα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για απαράδεκτη απόφαση, η οποία βρίσκεται εκτός του πλαισίου της κάλυψης των αναγκών των εργαζομένων, δεδομένου του σημερινού κόστους ζωής. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ έχουν συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για τις 2 Ιανουαρίου, ώστε να τεθεί επί τάπητος η κυβερνητική απόφαση και να αποφασιστεί ποια θα είναι η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος στη συνέχεια.

Δεν κατάλαβαν ποιους αφορά

Μιλώντας στον «Φ», ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί ποια μερίδα εργαζομένων αφορά ο κατώτατος μισθός. «Είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στη χαμηλότερη μισθολογική κλίμακα. Είναι τα άτομα που θα πιεστούν οικονομικά όταν θα πάνε σήμερα να ψωνίσουν για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Είναι τα ίδια άτομα που δεν έχουν επωφεληθεί καθόλου από τη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς δεν εμπίπτουν στις φορολογικές κλίμακες. Είναι κρίμα ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΣΕΚ. Πρόσθεσε ότι έχουμε επιτακτικά ζητήσει την ανάκληση της απόφασης, καθώς κρίνεται καθόλα προβληματική.

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι χωρίς την ΑΤΑ, το ποσό που δίνεται είναι ουσιαστικά 1066 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 66% του διάμεσου μισθού του 2024. Το οποίο οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν μέχρι το 2028, οπότε και προβλέπεται η επόμενη αναθεώρηση. Μάλιστα, άφησε να νοηθεί ότι δεν αποκλείεται το χρονικό σημείο της απόφασης να αλλάξει, δεδομένου ότι το 2028 είναι χρονιά προεδρικών εκλογών.

Οικονομικά αθεμελίωτη

Πάντως, έντονα δυσαρεστημένη είναι και η εργοδοτική πλευρά, με την απόφαση για τον κατώτατο μισθό. Πρόκειται όπως μας αναφέρθηκε για μια αύξηση της τάξης του 8,8% σε σχέση με τον υφιστάμενο μισθό και η οποία χαρακτηρίζεται ως οικονομικά αθεμελίωτη. Το κόστος ενός εργοδότη μετά την κυβερνητική απόφαση είναι στα 1255 ευρώ τον μήνα για κάθε εργαζόμενο που θα λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, ποσό το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει πιέσεις σε οριακά βιώσιμες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση που προκύψει νέα οικονομική κρίση.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εργασίας έχει συγκαλέσει σύσκεψη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τις 9 Ιανουαρίου και οι εργοδοτικές οργανώσεις αναμένεται να εκφράσουν και εκεί τις αντιρρήσεις και τη διαφωνία τους σε σχέση με την κυβερνητική απόφαση, όπως επίσης αναμένεται να πράξουν και οι συντεχνίες.

Καλύτερος από τον προηγούμενο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ο οποίος μιλούσε στον ΑΝΤ1, σημείωσε πως «οι μεν εργοδότες μιλούσαν για έναν αριθμό γύρω στο 1,040 ευρώ κατώτατο μισθό και αιτιολογούσαν την άποψη τους με τη δική τους φιλοσοφία. Από την άλλη πλευρά, οι συντεχνίες αιτιολογούσαν με τη δική τους φιλοσοφία και ξεκινούσαν από ένα αριθμό γύρω στα 1,125 ευρώ και πάνω», ανέφερε.

Φυσικά και δεν είναι ικανοποιητικός ο κατώτατος μισθός, αλλά είναι πολύ καλύτερος από αυτό που υπήρχε, ξεκαθάρισε ο κ. Μουσιούττας.

Πάντως, η πρόθεση του υπουργού Εργασίας να συζητηθεί το θέμα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου, το οποίο αποτελεί αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκάλεσε την αντίδραση των εργοδοτών, με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ Μιχάλη Αντωνίου να δηλώνει προ ημερών ότι πάμε να διαμορφώσουμε Εθνικό Κατώτατο Μισθό και όχι εθνικό ανώτατο ωράριο εργασίας. Το ίδιο ισχύει για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών που δεν έχουν ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, ανέφερε.