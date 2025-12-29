Μεγαλύτερη και από την αποτυχία εξασφάλισης ικανοποιητικού κατώτατου μισθού μετά από έξι μήνες εργοδότησης σε χιλιάδες εργαζόμενους είναι για την Κυβέρνηση και τον υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα η αποτυχία τους να διασφαλίσουν με διάταγμα την ωριαία απόδοση του μισθού.

Κάτι που είχε υποσχεθεί από το 2023 η Κυβέρνηση και έκανε πάλι πίσω μπροστά στις αντιδράσεις εργοδοτών. Όπως πίσω έκανε και στο θέμα ΑΤΑ για Όλους.

Όπως είπε το πρωί της Δευτέρας στο Τρίτο η γενική γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η Κυβέρνηση αποδέκτηκε να συνεχιστεί για άλλα δύο χρόνια, τουλάχιστον, το σημερινό καθεστώς, με το οποίο τον κατώτατο μεικτό μισθό θα συνεχίσουν να παίρνουν και αυτοί που εργάζονται για 38 ώρες, για 42 ώρες ή και για 48 ώρες. «Με αυτό τον τρόπο δεν είναι ίδιος ο κατώτατος μισθός για όλους», είπε η κ. Χαραλάμπους. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι άλλες συντεχνίες του ιδιωτικού τομέα, αλλά η Κυβέρνηση έβαλε από το ένα και έβγαλε από το άλλο και αυτή τη φορά.

Στην ίδια εκπομπή, ο ηγέτης της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας κάλεσε την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της για 1088 ευρώ μεικτά, πριν την έκδοση διατάγματος για ισχύ από 1/1/26. Αυτός ο μισθός, όπως καθορίστηκε, είπε ο κ. Μάτσας, είναι ξένος προς τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

