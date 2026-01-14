Στη δημοσιότητα έδωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τα αναλυτικά στοιχεία μισθοδοσίας όλων των κρατικών αξιωματούχων, όπως αυτά ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τακτική δημοσιοποίηση των στοιχείων επιτρέπει στους πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τις ολικές μηνιαίες απολαβές (με επιδόματα) και τα καθαρά ποσά μετά τις θεσμικές αποκοπές και τη φορολογία, βάσει των αναθεωρημένων φορολογικών κλιμάκων που τέθηκαν σε ισχύ το 2026.

Στην κορυφή της μισθολογικής κλίμακας

Στην κορυφή της μισθολογικής πυραμίδας βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με ολικό μηνιαίο μισθό €14.401 και καθαρές απολαβές €9.145.

Ακολουθούν ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, με ολικές απολαβές €13.531 και καθαρό ποσό €9.207.

Στην επόμενη βαθμίδα, ο Πρόεδρος και οι δικαστές του Εφετείου λαμβάνουν €12.173 ολικά και €8.331 καθαρά.

Βουλή, δικαστική εξουσία και ανεξάρτητες αρχές

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αμείβεται με €11.456 ολικά και €7.461 καθαρά.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ λαμβάνει €11.431 ολικά και €7.241 καθαρά, ενώ ο Πρόεδρος της ΕΕΥ €10.871 ολικά και €6.924 καθαρά.

Ο Πρόεδρος και οι δικαστές Επαρχιακών και Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Ναυτοδικείου και Εμποροδικείου, λαμβάνουν €10.712 ολικά και €7.456 καθαρά.

Στο ίδιο εύρος απολαβών (€10.696 ολικά) βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Λογιστής, ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου/Υφυπουργείου, με καθαρές απολαβές €7.172. Ειδικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται για επιτρόπους, όπως η Επίτροπος Διοικήσεως (€6.825 καθαρά) και η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (€7.366 καθαρά).

Υπουργοί, Υφυπουργοί και ανώτατα στελέχη

Οι Υπουργοί, Υφυπουργοί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος λαμβάνουν €9.343 ολικά και €6.078 καθαρά. Το ίδιο ολικό ποσό ισχύει για τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, την Επίτροπο Διαφάνειας (€6.385 καθαρά), την Επίτροπο Νομοθεσίας και την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ο Διευθυντής Τμήματος και ο Έφορος Φορολογίας αμείβονται με €8.996 ολικά και €6.145 καθαρά, ενώ ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με €8.921 ολικά και €6.214 καθαρά.

Βουλευτές και λοιπά αξιώματα

Ο Βουλευτής/Θρησκευτικός Εκπρόσωπος λαμβάνει €7.911 ολικά και €5.466 καθαρά.

Οι Επίτροποι Προεδρίας, Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων, του Πολίτη, Ισότητας και Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, καθώς και ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, λαμβάνουν €7.866 ολικά και €5.386 καθαρά.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της κλίμακας καταγράφονται, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος (€5.288 ολικά / €3.787 καθαρά), τα Μέλη Επιτροπών και Ανεξάρτητων Αρχών (καθαρά από €3.722 έως €4.318) και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου (€4.420 ολικά / €3.267 καθαρά).

Πώς υπολογίζονται τα καθαρά ποσά

Το Γενικό Λογιστήριο διευκρινίζει ότι τα καθαρά ποσά βασίζονται αποκλειστικά στις θεσμικές αποκοπές και στις νέες φορολογικές κλίμακες του 2026, χωρίς να συνυπολογίζονται πρόσθετες εκπτώσεις, απαλλαγές ή άλλα εισοδήματα, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιούν το τελικό καθαρό ποσό ανά περίπτωση.

Η πλήρης πληροφόρηση δημοσιεύεται και επικαιροποιείται ανά εξάμηνο στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, στην ενότητα «Μισθολογικές Υπηρεσίες / Μισθοί».