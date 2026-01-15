Μπορεί οι μεγάλες κλαδικές συμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο προσεχώς αναμένεται να ανοίξει ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στο εργασιακό τοπίο, το οποίο επίσης αφορά αρκετές χιλιάδες εργαζομένων.

Αρκετά σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση ενός μεγάλου αριθμού συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, οι λεγόμενες επιχειρησιακές συμβάσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, αφορά τη διαπραγμάτευση των επιχειρήσεων με τους υπαλλήλους τους, για τις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες έχουν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις.

Ο συγκεκριμένος κύκλος διαπραγματεύσεων αφορά αρκετές χιλιάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν συζητήσεις και για 2-3 κλαδικές συμβάσεις που λήγουν σύντομα.

Δύσκολο για λιμενεργάτες

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η βασικότερη, δυσκολότερη και πλέον περίπλοκη περίπτωση αφορά την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των λιμενεργατών. Και αυτό, καθώς η διαπραγμάτευση γίνεται από τις συντεχνίες που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, ενώ από την άλλη εμπλέκονται τρεις διαφορετικές εταιρείες.

Ταυτόχρονα, οι εργασίες στο λιμάνι προνοούν πολλές και διαφορετικές διαδικασίες και, ως εκ τούτου, οι παράμετροι σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικές.

Συγκεκριμένα, στη διαπραγμάτευση από πλευράς εργοδοσίας αναμένεται να εμπλακούν η Eurogate, η D.P World και η εταιρεία που έχουν συστήσει οι ναυτικοί πράκτορες, η οποία ουσιαστικά εργοδοτεί τους λιμενεργάτες. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συλλογική σύμβαση είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο του 2025 μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και κατόπιν κατάθεσης μεσολαβητικής πρότασης από το Υπουργείο Εργασίας, η οποία εν τέλει είχε γίνει δεκτή και από τις δυο πλευρές. Η συμφωνία ήταν διετούς διάρκειας (από 1/1/2024-31/12/2025) και προνοούσε βασικές γενικές αυξήσεις 3,5% για το 2024 και 3,5% για το 2025.

Πέραν των λιμενεργατών, συζητήσεις για ανανέωση κλαδικών συμβάσεων αναμένεται να ξεκινήσουν επίσης στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι οποίες αφορούν μεν ιδιωτικές εταιρείες, αλλά ως γνωστό, υπάρχει μια ιδιάζουσα σχέση με το κράτος και με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης με τον σύνδεσμο ξυλουργικών βιομηχανιών και το σύνδεσμο εισαγωγέων αυτοκινήτων.

Από εκεί και πέρα, θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, στο πλευρό των οποίων όμως θα βρίσκονται οι εργοδοτικές οργανώσεις, ενώ στην πλευρά των εργαζομένων, θα εμπλακούν οι συντεχνίες. Σημειώνεται ότι το πλέον σύνηθες, είναι όπως οι συγκεκριμένες συλλογικές συμβάσεις έχουν διάρκεια 2 ή 3 χρόνια, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι ιδιομορφίες της κάθε επιχείρησης και τα δεδομένα στον ευρύτερο κλάδο όπου αυτή δραστηριοποιείται.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι συντεχνίες έχουν ήδη δείξει τις προθέσεις τους σε σχέση με τις συγκεκριμένες συμβάσεις, βάζοντας στο τραπέζι τρία σημεία, με βάση τα οποία θα κινηθούν στις διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα, θα ζητήσουν αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των παρεμφερών ωφελημάτων των εργαζομένων και διευθέτηση του θέματος των Ταμείων Προνοίας ή Ευημερίας. Σημειώνουν επί των πιο πάνω, ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη της αύξησης των μισθών των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια, ενώ δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη του συνόλου της κυπριακής οικονομίας.

Συνάντηση για ενημέρωση

Σημειώνεται ότι η ΟΕΒ σε χθεσινή ανακοίνωση προς τις επιχειρήσεις – μέλη της υπενθυμίζει για την προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση, σε σχέση με την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ήδη έχει καταγραφεί σημαντικό ενδιαφέρον από πλευράς εταιρειών για να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς όπως προκύπτει επιθυμούν να ενημερωθούν τόσο για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την ΑΤΑ και τον κατώτατο μισθό, ενώ θεωρούν ότι είναι σημαντική και η καθοδήγηση που μπορούν να λάβουν από την ΟΕΒ, όσον αφορά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τις συντεχνίες και τα αιτήματα που έχουν ήδη κατατεθεί.

Υπενθυμίζεται συναφώς ότι ο τέως υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου είχε αναφέρει ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η επέκταση και ενίσχυση της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ενώ είχε προσθέσει ότι η ανανέωση των μεγάλων συλλογικών συμβάσεων, της οικοδομικής και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, με ορίζοντα μακράς πνοής μέχρι το τέλος του 2027 αντανακλά την αξία της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων των εργοδοτών και της πολιτείας.