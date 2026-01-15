Τη σύσταση μηχανισμού διαχείρισης έργων προωθεί το Γενικό Λογιστήριο, όπως ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ο Ανδρέας Αντωνιάδης, σημειώνοντας ότι η σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας.

Η συζήτηση στην Επιτροπή αφορούσε τις ενέργειες βελτίωσης των διαδικασιών προσφοροδότησης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, με αφορμή τον έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2023 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση μη στρατιωτικών συστημάτων προστασίας κρίσιμων υποδομών από την απειλή μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones).

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι η Αστυνομία επιχείρησε χωρίς επιτυχία επί μία δεκαετία να προμηθευτεί τα εν λόγω συστήματα, προσθέτοντας ότι και στην τελευταία απόπειρα το σύστημα που δοκιμάστηκε δεν λειτούργησε. Όπως είπε, υπήρξε κακός προγραμματισμός και ανεπαρκής παρακολούθηση, με αποτέλεσμα απώλειες σε διοικητικό κόστος και εργατοώρες, ενώ η επιχειρησιακή ανάγκη παραμένει ανικανοποίητη, παρότι –όπως σημείωσε– έχουν ληφθεί εναλλακτικά μέτρα.

Από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής Τεχνικού Ελέγχου Ευάγγελος Θεοδωρίδης ανέφερε ότι ο τελευταίος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το 2021 και παρουσίαζε ομοιότητες με εκείνον του 2018 για ορισμένες κρίσιμες υποδομές. Όπως είπε, ο έλεγχος ξεκίνησε από το στάδιο των εγγράφων, με εισηγήσεις για χρονοδιαγράμματα, καθώς και για την απουσία συμβολαίου συντήρησης. Ορισμένες εισηγήσεις υιοθετήθηκαν, άλλες εν μέρει και άλλες απορρίφθηκαν, όπως η προϋπόθεση εμπειρίας του προσφοροδότη σε εγκαταστάσεις εντός ΕΕ ή Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε υποδείξει την ανάγκη ύπαρξης συμβολαίου συντήρησης από το στάδιο του διαγωνισμού και την πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή, με την Αστυνομία να αντιπροτείνει τη ζήτηση δεσμευτικών τιμών ανταλλακτικών. Τελικώς, το σύστημα δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και η σύμβαση τερματίστηκε τον Απρίλιο του 2025, χωρίς όμως οικονομική απώλεια, λόγω κατάσχεσης της εγγυητικής επιστολής.

Ο Γενικός Λογιστής ανέφερε ότι το όνομα του αποτυχόντος αναδόχου έχει ήδη αναρτηθεί στο μητρώο αποκλεισμού δημοσίων συμβάσεων, ώστε να αποτραπεί η συμμετοχή του σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι 45 επαγγελματίες λειτουργοί αγορών έχουν αποκτήσει πιστοποίηση έπειτα από διετή εκπαίδευση, ενώ η Αστυνομία θα ενταχθεί στον δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης από το 2026.

Ο κ. Αντωνιάδης υπογράμμισε ότι το Γενικό Λογιστήριο δεν διαθέτει τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα τεχνικά ζητήματα, τονίζοντας ότι οι συντάκτες των εγγράφων πρέπει να είναι καταρτισμένοι και όπου απαιτείται να αγοράζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων τριετίας, με νομοθετικές και διαδικαστικές παρεμβάσεις, όπως πρότυπα έγγραφα και πληροφοριακά συστήματα.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Γιώργος Παντελή, δήλωσε ότι το Υπουργείο συμφωνεί επί της ουσίας με τα ευρήματα της έκθεσης, αναγνωρίζοντας αδυναμίες στα έγγραφα του διαγωνισμού και προβλήματα στην υλοποίηση της σύμβασης. Όπως είπε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει δρομολογηθεί νέα διαδικασία απόκτησης συστήματος μέσω αρμόδιας επιτροπής, με τη συμμετοχή κυρίως του Υπουργείου Μεταφορών.

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και βουλευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας επισήμανε ότι οι αποτυχημένες προσπάθειες της Αστυνομίας αναδεικνύουν δομικές αδυναμίες στον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων προσφορών. Όπως ανέφερε, το Γενικό Λογιστήριο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για τη δημιουργία κεντρικού συστήματος αγορών και προμηθειών, το οποίο θα παρέχει εποπτεία και καθοδήγηση στις αναθέτουσες αρχές, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα έργα.

