Όπως γράφει η ισραηλινή ιστοσελίδα The Globes, αντιπροσωπεία του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ θα βρεθεί στη Λευκωσία αυτή την εβδομάδα, με στόχο να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, ένα μικρό μέρος του οποίου (που ονομάζεται κοίτασμα Ισιάι) βρίσκεται εντός της ΑΟΖ του Ισραήλ.

Προηγήθηκαν νέες συνομιλίες μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ στη διάρκεια της τριμερούς διάσκεψης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ τον Δεκέμβριο.

Όπως γράφει η ιστοσελίδα, στη διάσκεψη ο Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Eli Cohen, συμφώνησε με τον Κύπριο ομόλογό του, Μιχάλη Δαμιανό, για την επίσπευση των συνομιλιών, ώστε να συμφωνηθεί το τελικό ποσοστό του κοιτάσματος που θα αναγνωριστεί ως απόθεμα του Ισιάι.

«Η ιδέα είναι να εφαρμοστεί στην πράξη η απόφαση των υπουργών Ενέργειας και να προχωρήσει η διαδικασία. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους υπουργούς να υπογράψουν μια συμφωνία τον Φεβρουάριο», δήλωσε στην «Globes» ανώτερος Κύπριος αξιωματούχος. Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η συμφωνία για το κοίτασμα Αφροδίτη-Ισάι «φαίνεται να εισέρχεται στο τελικό στάδιο».

Από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ αναφέρθηκε το εξής: «Η αντιπροσωπεία που θα αναχωρήσει αυτή την εβδομάδα για συζητήσεις στην Κύπρο θα εργαστεί για την προώθηση της υπογραφής της συμφωνίας. Το προτεινόμενο περίγραμμα είναι μια κοινή διαδικασία για την επιλογή ενός εμπειρογνώμονα που θα εξετάσει τα γεωλογικά δεδομένα και το σχέδιο ανάπτυξης και, βάσει αυτών, θα καθορίσει το μερίδιο του Ισραήλ στο κοίτασμα και θα εξασφαλίσει την κατάλληλη αποζημίωση».