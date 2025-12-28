Το τριμερές σχέδιο εργασίας για στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και τα σχέδια εργασίας μεταξύ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και του Ελληνικού Στρατού και μεταξύ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και του Κυπριακού Στρατού, για το 2026, υπογράφηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο.



Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον επικεφαλής της Ταξιαρχίας Τεβέλ, Ταξίαρχο Αμίτ Άντλερ, συναντήθηκε στη Λευκωσία με τους ομολόγους της από την Ελλάδα και την Κύπρο, στο πλαίσιο κοινής ετήσιας συνάντησης των ισραηλινών, ελληνικών και κυπριακών ενόπλων δυνάμεων.



Τα σχέδια περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση, ομάδες εργασίας σε διάφορους τομείς και στρατηγικό στρατιωτικό διάλογο σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.



Η υπογραφή των σχεδίων αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών και συμβάλλει στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.