Υπεγράφησαν στη Λευκωσία, κατά το διάστημα 22–23 Δεκεμβρίου 2025, το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ» καθώς και το «Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΑΣ) Ελλάδος – Ισραήλ» για το έτος 2026.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα δύο κείμενα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή διακλαδικών στρατιωτικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και διαβουλεύσεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Με την υπογραφή των ανωτέρω συμφωνιών ενισχύεται περαιτέρω η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται ο ρόλος τους ως πυλώνων ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.