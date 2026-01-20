Το λάθος που έκανε τον Απρίλιο του 2024 η Βουλή, βάζοντας ψαλίδι στην επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι πρώην κυβερνητικοί, επιχειρεί να το διορθώσει η Κυβέρνηση με κανονισμό που κατέθεσε στη Βουλή και ο οποίος συζητήθηκε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών.

Σημειώνεται πως με τροπολογία του ΔΗΣΥ είχαν αποκοπεί οδοντιατρικές υπηρεσίες, η τοποθέτηση οδοντοστοιχιών, ιατρικά διατροφικά σκευάσματα που παραχωρούνται σε άτομα με ρινογαστρικό σωλήνα λόγω αδυναμίας σίτισης από το στόμα, το αλεύρι σε άτομα με αλλεργία στη γλουτένη και το αντιαλλεργικό γάλα σε νεογέννητα, καθώς και η ψυχιατρική ιδρυματική φροντίδα.

Ωστόσο, τη χθεσινή συζήτηση επισκίασε η δριμεία επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ισότητας Πρόδρομος Χριστοφής, κατηγορώντας τη Βουλή ότι λειτούργησε ως ένας αυταρχικός εργοδότης. Όπως είπε, «ενεργώντας με πλήρη και προκλητική περιφρόνηση προς τη νομιμότητα, κατήργησε κεκτημένα δικαιώματα ερήμην των εργαζομένων». Μάλιστα, υποστήριξε πως η συγκεκριμένη πρακτική παραβίασε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο αποφάσισε ότι η συνδικαλιστική ελευθερία του Άρθρου 21 του Συντάγματος περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο στοιχείο το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης και της ακρόασης. «Η απόφαση της Βουλής να νομοθετήσει χωρίς να καλέσει τις συντεχνίες σε διάλογο, συνιστά κατάφωρη παραβίαση αυτής της θεμελιώδους συνταγματικής πρόνοιας» κατέληξε.

Η τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών, με τον Χρύση Παντελίδη του ΔΗΚΟ να απορρίπτει τις θέσεις και τους χαρακτηρισμούς της Ισότητας, επισημαίνοντας πως το θέμα θεωρείται λήξαν. Ο κ. Χριστοφή διερωτήθηκε γιατί ήταν απαράδεκτη η τοποθέτηση του. Σε παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά σημείωσε πως κατά τις συζητήσεις θεωρούσαν πως οι επιπρόσθετες παροχές υγείας αφορούσαν μόνο οδοντιατρικά περιστατικά. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανάφερε πως το ΑΚΕΛ δεν είχε υποστηρίξει την σχετική τροπολογία και διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση με τους νέους κανονισμούς δεν λαμβάνει υπόψη τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, ανάφερε πως το κράτος δεν τους ενημέρωσε για την στρέβλωση που θα δημιουργείτο με την αποκοπή των επιπρόσθετων παροχών υγείας. Επίσης, τα έβαλε με την κυβέρνηση γιατί καθυστέρησε 20 μήνες να καταθέσει στη Βουλή τους σχετικούς κανονισμούς για διόρθωση εκείνης της παρέμβασης.

Ο κ. Τρυφωνίδης κάλεσε την Ισότητα να αποσύρει τις τοποθετήσεις της, για να ψηφίσει τους κανονισμούς. Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, είπε πως οι επιπρόσθετες παροχές υγείας θα πρέπει να εφαρμοστούν και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, επισημαίνοντας πως το θέμα θα συζητηθεί και στην Επιτροπή Υγείας.

Εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του μέτρου για όλους τους εργαζόμενους, τονίζοντας πως με την επαναφορά της επιπρόσθετης περίθαλψης θα επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρόνιοι ασθενείς.

Από πλευρά της ΠΑΣΥΔΥ, ο Πέτρος Σαββίδης τάχθηκε υπέρ των κανονισμού, καθώς θα αποκατασταθούν τα ωφελήματα και θα αρθεί, είπε, η αδικία εις βάρος δημοσίων υπαλλήλων. Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δηλώθηκε πως είχαν προειδοποιήσει τη Βουλή πως με την αποκοπή δημιουργούνταν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, επισημαίνοντας πως η στρέβλωση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων είναι λόγω της σύγκρουσης κανονισμών.