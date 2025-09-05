Ενάμιση χρόνο μετά το κουτσούρεμα από τη Βουλή, των extra παροχών υγείας που λάμβαναν οι δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι κυβερνητικοί υπάλληλοι καθώς και μέλη των οικογενειών τους, αποφασίστηκε η επαναφορά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» πριν από μερικές εβδομάδες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχετικό νομοθέτημα το οποίο σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση.

Οι επιπρόσθετες υπηρεσίες υγείας, πέραν αυτών που παρέχει το ΓεΣΥ αφορούν οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, συμπληρώματα διατροφής για τους ηλικιωμένους αλλά και κάλυψη εξιδεικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων.

Τις συγκεκριμένες ιατρικές και άλλες υπηρεσίες που λάμβαναν οι δικαιούχοι, είχε αποκόψει η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το Μάρτιο του 2024, μετά από τροπολογία του ΔΗΣΥ.

Ωστόσο, η αποκοπή δεν άγγιζε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους κυβερνητικούς καθώς βάσει του νομικού πλαισίου κάποιοι συνεχίζουν να επωφελούνται των επιπρόσθετων παροχών υγείας.

Πρόκειται, σύμφωνα με την νομοθεσία, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Πρόεδρο της Βουλής, τους υπουργούς και βουλευτές, τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες αστυνομικοί και μέλη της Εθνικής Φρουράς καθώς και εκπαιδευτικοί.

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μιλώντας στον «Φ» επιβεβαίωσε την επαναφορά των επιπρόσθετων παροχών υγείας στους δικαιούχους. «Αυτό που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβουλίου είναι η επαναφορά των υπηρεσιών υγείας που απέκοψε η Βουλή και αφορούν συμπληρώματα διατροφής και οδοντιατρικές υπηρεσίες. Αφορά ελάχιστους κυρίως ηλικιωμένους και ταλαιπωρημένους από τις ασθένειες δημόσιους υπαλλήλους , οι οποίοι πληρώνουν πανάκριβα φάρμακα. Όλοι οι υπόλοιποι συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, αστυνομικών και εκπαιδευτικών , ημικρατικών υπαλλήλων συνεχίζουν να λαμβάνουν» διευκρίνισε ο υπουργός .

Όπως μας λέχθηκε, με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα παραχωρηθεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες των εργαζόμενων του Δημοσίου οι επιπροσθέτες παροχές υγείας μετά τον αποκλεισμό τους από τη Βουλή.

Πάντως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και άλλοι οργανωμένοι φορείς εδώ και αρκετούς μήνες είχαν αποστείλει επιστολές και είχαν προχωρήσει σε διαβήματα για την επαναφορά των συγκεκριμένων ωφελημάτων.

Πολλές φορές είχαν κάνει λόγο, για άνιση μεταχείριση και παραβίαση της αρχής της ισότητας καθώς κάποιοι χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις επιπρόσθετες παροχές υγείας.

Παράλληλα, κατηγόρησαν τη Βουλή για μονομερή αφαίρεση του κεκτημένου μιας κατηγορίας εργαζομένων, χωρίς μάλιστα να προηγηθεί κοινωνικός διάλογος . Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα αισθητό σε ηλικιωμένους πρώην δημοσίους υπάλληλοι οι οποίοι λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν πρέπει να λαμβάνουν ειδικά συμπληρώματα για τη διατροφή τους.

Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση, όπου συνταξιούχοι χρόνιοι ασθενείς που καταβάλλουν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο €600 το μήνα για να προμηθευτούν τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία πριν από την απόφαση της Βουλή επωφελούνταν δωρεάν.

Οι επηρεαζόμενοι καλούν τα μέλη του Κοινοβουλίου, να εγκρίνει το σχετικό νομοθέτημα όταν κατατεθεί στη Βουλή, για να επανέλθει το συγκεκριμένο ωφέλημα το συντομότερο.

Υπενθυμίζεται, πως εδώ και χρόνια στους ημικρατικούς οργανισμούς, παρά την εφαρμογή του ΓεΣΥ συνεχίζουν τα λειτουργούν συμπληρωματικά σχέδια υγείας , τα οποία καλύπτουν παροχές υγείας που δεν προσφέρει το σχέδιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιπρόσθετες παροχές υγείας για τους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα τυγχάνουν παρακολούθησης και αναθεωρούνται.

Πάντως το ζήτημα των επιπρόσθετων παροχών υγείας που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στους ημικρατικούς οργανισμούς είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη Βουλή.

Οι επιπλέον παροχές υγείας καθορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων στο ημιδημόσιο, γι αυτό οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιμμένουν στην εφαρμογή τους.